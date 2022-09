Gori: Masakra maskotek to gra o kotku, który poluje na jednorożce

Gori: Cuddly Carnage to dynamiczna produkcja “skate and slash” od dewelopera Angry Demon Studio. W tytule wcielimy się w rudego mruczka i będziemy polować na słodkie jednorożce, pomykając na deskolotce. Wcześniej informowano, że Gori zadebiutuje wyłącznie na pecetach, natomiast dzisiaj twórcy potwierdzili, że gra trafi również na konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Series X/S i Nintendo Switch .

W tytule trafimy do futurystycznego świata i weźmiemy udział w wojnie przeciwko krwiożerczym maskotkom. Główny bohater, czyli ładny kot Gori, będzie mógł zaprowadzić porządek, używając siejącej postrach deskolotki. Trudno to sobie wyobrazić, ale na szczęście w internecie jest dostępny trailer, który publikujemy na samym dole. W opisie produkcji na Steamie czytamy:

Chcesz pociąć paskudne zabawki? Chcesz poszatkować zmutowane jednorożce? Chcesz zagrać jako zabójczy kotek na śmiertelnie niebezpiecznej deskolotce? Dobre wieści! Gori: Masakra maskotek to gra w sam raz dla ciebie!

Data premiery gry o kotku i demo

Na razie nie znamy dokładnej daty premiery nietuzinkowego tytułu. Na Steamie widnieje informacja, że Gori trafi do sklepów “gdy tylko jednorożce na to pozwolą” (czyli gdzieś w 2023). Być może wkrótce dowiemy się na ten temat więcej. Natomiast teraz na platformie Valve jest dostępna wersja demonstracyjna gry – jeśli ktoś chciałby sprawdzić kotka w praktyce, to odsyłamy go pod ten adres.