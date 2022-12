Goose Goose Duck rozpycha się na Steam. Gra wykręca rekordy i jest darmowa!

Goose Goose Duck to produkcja autorstwa Gaggle Studios, która pojawiła się na rynku w październiku 2021 roku. Wygląda jednak na to, że w ostatnim czasie tytuł zyskał na popularności, dzięki czemu wykręca rekordowe wyniki. Niewykluczone, że wiele osób spędzi sylwestra właśnie podczas rozgrywki w tę oryginalną grę o gęsiach. Wspominałem już, że to w pełni darmowa produkcja?

Goose Goose Duck hitem Steam

Jak możemy zaobserwować na SteamDB, 30 grudnia Goose Goose Duck osiągnęło kolejny rekord. Jednocześnie w grę zagrywało się 416,328 osób. Taki wynik może robić wrażenie. Warto wspomnieć, że wyłącznie na Steam tytuł ten doczekał się dotychczas pod 18.5 tys. recenzji, a zdecydowana większość z nich, bo aż 89%, to pozytywne opinie.



Rozgrywka w Goose Goose Duck może przywodzić na myśl rozwiązania znane z Among Us. Wcielający się w gęsi gracze muszą wykonywać najróżniejsze zadania oraz strzec się zdradliwych kaczek i innych ptaków, które podstępem wślizgną się w nasze szeregi, by przeprowadzać działania sabotujące.



Chętnie dowiemy się, czy mieliście okazję zagrać w Goose Goose Duck. Dajcie nam znać o swoich wrażeniach. Na koniec przypomnijmy tylko, że produkcja autorstwa Gaggle Studios jest dostępna również na urządzeniach mobilnych działających w oparciu o systemy Android i iOS.