Darmowa podróbka Among Us podbiła platformę Steam. Wyprzedziła nawet pierwowzór

Wielkiego sukcesu gry Among Us z 2020 roku nie trzeba chyba nikomu przypominać. Ta stosunkowo prosta produkcja podbiła serca milionów graczy na całym świecie. Teraz jednak na horyzoncie – czy raczej na platformie Steam – pojawiła się nowa produkcja, która poniekąd powtórzyła historię pierwowzoru. Mowa o Goose Goose Duck, czyli grze sieciowej, w której tytułowe ptaki znajdują się na statku kosmicznym i muszą uporać się z różnymi zadaniami, a w międzyczasie uważać także, aby nie dać się zabić zdrajcy. Można więc śmiało stwierdzić, że gra nawet nie inspiruje się Among Us, a po prostu jest podróbką produkcji studia InnerSloth – nie kryją się z tym sami deweloperzy.

Podróbka gry Among Us pokonuje rekord pierwowzoru

1 stycznia w grze Goose Goose Duck bawiło się ponad 440 tysięcy graczy równocześnie – dla porównania: w dniu premiery Among Us przyciągnęło do siebie tylko 10 tysięcy użytkowników. Rekordem tytułu od InnerSloth jest aż 415 tysięcy osób jednocześnie. Dużo? Cóż. Niewystarczająco dużo. Zgodnie ze statystykami serwisu SteamDB, Goose Goose Duck wczoraj osiągnęło rekord wynoszący 563 677 użytkowników bawiących się w grze jednocześnie, tym samym pokonując Among Us. Krótko mówiąc: uczeń przerósł samego mistrza.