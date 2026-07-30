GOG Galaxy na Linuksie coraz bliżej. Polski sklep pracuje nad długo wyczekiwaną wersją

Co więc odróżnia GOG-a od np. Steama czy Epic Games Store? Ano fakt, że launcher jest kompletnie opcjonalny.

Linux doczeka się swojego GOG Galaxy

GOG Galaxy obecne jest z nami już od ponad 10 lat. Za pośrednictwem programu można kupować i pobierać gry z samego GOG-a, ale możliwe jest również synchronizowanie z bibliotekami innych dostawców jak wspomniane Epic czy Steam. Jednocześnie rodzima platforma pozostaje wierna idei wolności od DRM-ów, dzięki czemu instalacja launchera nie jest wymagana – podobnie zresztą jak korzystanie z niego już po ściągnięciu interesujących nas produkcji. Dotychczas z Galaxy korzystać mogli jednak jedynie posiadacze systemu Windows. Ale wygląda na to, że wreszcie się to zmieni i swoją wersję otrzymają też ci, którzy korzystają z Linuxa.