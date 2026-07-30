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GOG Galaxy na Linuksie coraz bliżej. Polski sklep pracuje nad długo wyczekiwaną wersją

Maciej Petryszyn
2026/07/30 08:00
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W dobie wszechobecnych launcherów rodzimy GOG pozostaje chlubnym wyjątkiem. Chociaż sam launcher bywa bez wątpienia przydatny.

Co więc odróżnia GOG-a od np. Steama czy Epic Games Store? Ano fakt, że launcher jest kompletnie opcjonalny.

GOG Galaxy trafi na system Linux
GOG Galaxy trafi na system Linux

Linux doczeka się swojego GOG Galaxy

GOG Galaxy obecne jest z nami już od ponad 10 lat. Za pośrednictwem programu można kupować i pobierać gry z samego GOG-a, ale możliwe jest również synchronizowanie z bibliotekami innych dostawców jak wspomniane Epic czy Steam. Jednocześnie rodzima platforma pozostaje wierna idei wolności od DRM-ów, dzięki czemu instalacja launchera nie jest wymagana – podobnie zresztą jak korzystanie z niego już po ściągnięciu interesujących nas produkcji. Dotychczas z Galaxy korzystać mogli jednak jedynie posiadacze systemu Windows. Ale wygląda na to, że wreszcie się to zmieni i swoją wersję otrzymają też ci, którzy korzystają z Linuxa.

W mailu przesłanym redakcji GamingOnLinux przyznał to dyrektor generalny GOG-a, Krzysztof Papliński:

Linux pozostaje jednym z tematów, o których najczęściej słyszymy od naszej społeczności. Ogromnie doceniamy pasję i cierpliwość wszystkich osób, które o to pytały.

W nawiązaniu do stanowiska, które ogłosiliśmy na początku tego roku, mamy już na pokładzie odpowiedniego specjalistę i aktywnie analizujemy najlepsze podejście do wdrożenia obsługi Linuksa w GOG GALAXY. Jest to poważne przedsięwzięcie, więc choć nie jesteśmy jeszcze gotowi na dzielenie się konkretnymi planami, terminami czy rezultatami, to zdecydowanie inwestujemy w ten obszar swój czas i wysiłek.

Jesteśmy podekscytowani istniejącymi możliwościami i z chęcią podzielimy się szczegółami, gdy nadejdzie właściwy moment!

GramTV przedstawia:

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że już od dawna na GOG-u można znaleźć gry w wersjach dostosowanych do Linuxa. Niemniej pobieranie ich jak na razie dostępne jest jedynie z poziomu sklepu w przeglądarce internetowej. Pojawienie się GOG Galaxy zdecydowanie pomoże ten proces ułatwić i przyspieszyć.

Źródło:https://www.gamingonlinux.com/2026/07/gog-confirm-they-are-working-towards-gog-galaxy-on-linux/

Tagi:

News
Linux
GOG
GOG Galaxy 2.0
Krzysztof Papliński
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112