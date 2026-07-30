GOG Galaxy na Linuksie coraz bliżej. Polski sklep pracuje nad długo wyczekiwaną wersją

W dobie wszechobecnych launcherów rodzimy GOG pozostaje chlubnym wyjątkiem. Chociaż sam launcher bywa bez wątpienia przydatny.
Co więc odróżnia GOG-a od np. Steama czy Epic Games Store? Ano fakt, że launcher jest kompletnie opcjonalny.
Linux doczeka się swojego GOG Galaxy
GOG Galaxy obecne jest z nami już od ponad 10 lat. Za pośrednictwem programu można kupować i pobierać gry z samego GOG-a, ale możliwe jest również synchronizowanie z bibliotekami innych dostawców jak wspomniane Epic czy Steam. Jednocześnie rodzima platforma pozostaje wierna idei wolności od DRM-ów, dzięki czemu instalacja launchera nie jest wymagana – podobnie zresztą jak korzystanie z niego już po ściągnięciu interesujących nas produkcji. Dotychczas z Galaxy korzystać mogli jednak jedynie posiadacze systemu Windows. Ale wygląda na to, że wreszcie się to zmieni i swoją wersję otrzymają też ci, którzy korzystają z Linuxa.
W mailu przesłanym redakcji GamingOnLinux przyznał to dyrektor generalny GOG-a, Krzysztof Papliński:
Linux pozostaje jednym z tematów, o których najczęściej słyszymy od naszej społeczności. Ogromnie doceniamy pasję i cierpliwość wszystkich osób, które o to pytały.
W nawiązaniu do stanowiska, które ogłosiliśmy na początku tego roku, mamy już na pokładzie odpowiedniego specjalistę i aktywnie analizujemy najlepsze podejście do wdrożenia obsługi Linuksa w GOG GALAXY. Jest to poważne przedsięwzięcie, więc choć nie jesteśmy jeszcze gotowi na dzielenie się konkretnymi planami, terminami czy rezultatami, to zdecydowanie inwestujemy w ten obszar swój czas i wysiłek.
Jesteśmy podekscytowani istniejącymi możliwościami i z chęcią podzielimy się szczegółami, gdy nadejdzie właściwy moment!
GramTV przedstawia:
Warto w tym miejscu zaznaczyć, że już od dawna na GOG-u można znaleźć gry w wersjach dostosowanych do Linuxa. Niemniej pobieranie ich jak na razie dostępne jest jedynie z poziomu sklepu w przeglądarce internetowej. Pojawienie się GOG Galaxy zdecydowanie pomoże ten proces ułatwić i przyspieszyć.
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