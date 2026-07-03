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GOG rozdaje kosmiczną klasykę za darmo. Czas na odebranie gry jest ograniczony

Maciej Petryszyn
2026/07/03 20:15
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Na koniec świata i jeszcze dalej! Albo po prostu w przestrzeń kosmiczną wraz z darmową produkcją od GOG-a.

Oto bowiem GOG rozdaje za darmo produkcję nastawioną właśnie na kosmiczną eskapadę. Mowa tutaj o Nexus: The Jupiter Incident – wydanej jeszcze w 2004 roku grze nieistniejącego już węgierskiego studia Mithis Entertainment. Ta została ciepło przyjęta i w serwisie Metacritic może pochwalić się np. średnią ocen na poziomie 77 na 100. A co tu znajdziemy? Scenariusze misji obejmujące zarówno podejście skradankowe, jak i frontalne ataki, do tego rozwijanie załogi oraz pełne wsparcie dla modów – także w formie przeglądarki Nexus. Jeżeli jesteście zainteresowani to cóż zostaje napisać… Szczegóły promocji poniżej.

GOG.com
GOG.com

U progu XXII wieku podbój kosmosu i kolonizacja Układu Słonecznego zostały przejęte przez kilka ogromnych i ambitnych megakorporacji. Choć równowaga między tymi firmami jest niezwykle delikatna i krucha, udaje się ją utrzymać. Minęło już 60 lat od straszliwej katastrofy, która spotkała Arkę Noego – pierwszy statek kolonizacyjny ludzkości.

Na samym skraju Układu Słonecznego korporacje dokonują odkrycia, które przesunie przewagę technologiczną i zaburzy istniejący balans. W ten sposób rodzi się nowy konflikt: “Incydent Jowiszowy”. Wcielasz się w postać Marcusa Cromwella, młodego, ale już sławnego kapitana. Wraz ze swoim legendarnym statkiem kosmicznym Stiletto trafiasz w sam środek tego konfliktu.

Nexus: The Jupiter Incident to jeden z niewielu przykładów gatunku TFS: Taktycznego Symulatora Floty. Mocna, rozbudowana fabuła prowadzi cię od misji do misji i pozwala na stosowanie różnych podejść. To od ciebie zależy, jaką taktykę wybierzesz, aby pomyślnie ukończyć każdą misję, przy czym możesz przegrać bitwę i nadal brać udział w dalszych walkach tej wojny. System nagród umożliwia naprawianie, ulepszanie i rozbudowywanie twoich statków w zależności od podejścia, na które się zdecydowałeś. Odprawy przed misjami pozwalają ci na swobodne przemieszczanie się po niewiarygodnie dokładnym, animowanym w 3D systemie map gwiezdnych.

Czy podejmiesz wyzwanie i uratujesz galaktykę?

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Jak zgarnąć Nexus: The Jupiter Incident za darmo? Wystarczy udać się pod ten adres i przypisać grę do swojego konta GOG. Co istotne, mamy ograniczony czas na to, by zgarnąć swoją kopię, bo promocja trwa tylko do 6 lipca 2026 do godziny 15:00.

GramTV przedstawia:

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Nexus: The Jupiter Incident
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Wczoraj 20:58

Jest tylko jeden mały problem, już tę grę mam :-) Bardzo lubię ten tytuł. Zakochałem się od pierwszego uruchomienia. Kanciaste statki (nie licząc tego na około którego jest historia ale on ma wyglądać obco), powolny ruch, silniki z przodu statku by zatrzymać się. Przyjemna historia. 




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112