GOG rozdaje kosmiczną klasykę za darmo. Czas na odebranie gry jest ograniczony

Oto bowiem GOG rozdaje za darmo produkcję nastawioną właśnie na kosmiczną eskapadę. Mowa tutaj o Nexus: The Jupiter Incident – wydanej jeszcze w 2004 roku grze nieistniejącego już węgierskiego studia Mithis Entertainment. Ta została ciepło przyjęta i w serwisie Metacritic może pochwalić się np. średnią ocen na poziomie 77 na 100. A co tu znajdziemy? Scenariusze misji obejmujące zarówno podejście skradankowe, jak i frontalne ataki, do tego rozwijanie załogi oraz pełne wsparcie dla modów – także w formie przeglądarki Nexus. Jeżeli jesteście zainteresowani to cóż zostaje napisać… Szczegóły promocji poniżej.

U progu XXII wieku podbój kosmosu i kolonizacja Układu Słonecznego zostały przejęte przez kilka ogromnych i ambitnych megakorporacji. Choć równowaga między tymi firmami jest niezwykle delikatna i krucha, udaje się ją utrzymać. Minęło już 60 lat od straszliwej katastrofy, która spotkała Arkę Noego – pierwszy statek kolonizacyjny ludzkości.

Na samym skraju Układu Słonecznego korporacje dokonują odkrycia, które przesunie przewagę technologiczną i zaburzy istniejący balans. W ten sposób rodzi się nowy konflikt: “Incydent Jowiszowy”. Wcielasz się w postać Marcusa Cromwella, młodego, ale już sławnego kapitana. Wraz ze swoim legendarnym statkiem kosmicznym Stiletto trafiasz w sam środek tego konfliktu.

Nexus: The Jupiter Incident to jeden z niewielu przykładów gatunku TFS: Taktycznego Symulatora Floty. Mocna, rozbudowana fabuła prowadzi cię od misji do misji i pozwala na stosowanie różnych podejść. To od ciebie zależy, jaką taktykę wybierzesz, aby pomyślnie ukończyć każdą misję, przy czym możesz przegrać bitwę i nadal brać udział w dalszych walkach tej wojny. System nagród umożliwia naprawianie, ulepszanie i rozbudowywanie twoich statków w zależności od podejścia, na które się zdecydowałeś. Odprawy przed misjami pozwalają ci na swobodne przemieszczanie się po niewiarygodnie dokładnym, animowanym w 3D systemie map gwiezdnych.

Czy podejmiesz wyzwanie i uratujesz galaktykę?