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Kena: Bridge of Spirits dostała wydanie, na które czekało wielu graczy

Maciej Petryszyn
2026/06/20 20:00
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W 2021 roku na rynek trafiła zupełnie nowa marka. Kena zaskarbiła sobie jednak sympatię graczy.

Przygody małej duchowej przewodniczki spotkały się z naprawdę dobrym odbiorem. A teraz doczekały się kolejnego wydania.

Kena: Bridge of Spirits
Kena: Bridge of Spirits

Kena na GOG-u i bez DRM-uj

Otóż Kena: Bridge of Spirits można już nabyć na komputerach osobistych na platformie GOG. Mowa oczywiście o produkcji Ember Lam w wersji DRM-free, a więc pozbawionej jakichkolwiek zabezpieczeń. Co więcej, na rodzimej platformie możemy pobrać od razu plik wykonywalny, bez konieczności powiązywania tytułu z jakimkolwiek launcherem, co może pozytywnie wpłynąć na tempo jego działania. Samo Bridge of Spirits nabyć możemy w wersji podstawowej za 71,49 zł lub też w Edycji Deluxe za 89,35 zł – w tym drugim wypadku dostaniemy Exclusive Kena Shadow Outfit, Silver Staff, Golden Rot oraz ścieżkę dźwiękową. Soundtrack możemy kupić też osobno za 17,85 zł. Wszystko to w ramach premierowej 50-procentowej obniżki.

GramTV przedstawia:

Kena: Bridge of Spirits pierwotnie trafiło na rynek 21 września 2021 roku, ukazując się wówczas na komputerach osobistych na platformie Steam oraz na konsolach PlayStation 4 i PlayStation 5. Niespełna 3 lata później, tj. 15 sierpnia 2024 roku, swoje wydania otrzymały również Xbox One i Xbox Series X/S. Z kolei 26 marca 2026 roku tytuł trafił na Nintendo Switch 2. A oceny? Zależnie od platformy debiutancki projekt Ember Lab może pochwalić się średnią ocen na poziomie od 76 do 83 na 100. Dodatkowo podczas gali The Game Awards 2021 Bridge of Spirits otrzymało nagrody dla najlepszej gry indie oraz najlepszego debiutu indie.

Co dalej? Dalej studio zamierza iść za ciosem za sprawą sequela – Kena: Scars of Kosmora, które zapowiedziano na lutowym State of Play 2026. Nie bez powodu akurat tam, bo o ile pierwsza część została wydana samodzielnie przez Ember Lab, tak wydaniem drugiej zajmie się Sony. Premiera jeszcze w 2026 roku, chociaż dokładny termin nie jest znany.

Źródło:https://infinitestart.com/2026/06/kena-bridge-of-spirits-gets-gog-release/

Tagi:

News
PC
GOG.com
GOG
komputery osobiste
Kena: Bridge of Spirits
Ember Lab
Kena
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112