Kena: Bridge of Spirits dostała wydanie, na które czekało wielu graczy

Przygody małej duchowej przewodniczki spotkały się z naprawdę dobrym odbiorem. A teraz doczekały się kolejnego wydania.
Kena na GOG-u i bez DRM-uj
Otóż Kena: Bridge of Spirits można już nabyć na komputerach osobistych na platformie GOG. Mowa oczywiście o produkcji Ember Lam w wersji DRM-free, a więc pozbawionej jakichkolwiek zabezpieczeń. Co więcej, na rodzimej platformie możemy pobrać od razu plik wykonywalny, bez konieczności powiązywania tytułu z jakimkolwiek launcherem, co może pozytywnie wpłynąć na tempo jego działania. Samo Bridge of Spirits nabyć możemy w wersji podstawowej za 71,49 zł lub też w Edycji Deluxe za 89,35 zł – w tym drugim wypadku dostaniemy Exclusive Kena Shadow Outfit, Silver Staff, Golden Rot oraz ścieżkę dźwiękową. Soundtrack możemy kupić też osobno za 17,85 zł. Wszystko to w ramach premierowej 50-procentowej obniżki.
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