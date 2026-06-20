Kena: Bridge of Spirits dostała wydanie, na które czekało wielu graczy

Kena: Bridge of Spirits pierwotnie trafiło na rynek 21 września 2021 roku, ukazując się wówczas na komputerach osobistych na platformie Steam oraz na konsolach PlayStation 4 i PlayStation 5. Niespełna 3 lata później, tj. 15 sierpnia 2024 roku, swoje wydania otrzymały również Xbox One i Xbox Series X/S. Z kolei 26 marca 2026 roku tytuł trafił na Nintendo Switch 2. A oceny? Zależnie od platformy debiutancki projekt Ember Lab może pochwalić się średnią ocen na poziomie od 76 do 83 na 100. Dodatkowo podczas gali The Game Awards 2021 Bridge of Spirits otrzymało nagrody dla najlepszej gry indie oraz najlepszego debiutu indie.

Co dalej? Dalej studio zamierza iść za ciosem za sprawą sequela – Kena: Scars of Kosmora, które zapowiedziano na lutowym State of Play 2026. Nie bez powodu akurat tam, bo o ile pierwsza część została wydana samodzielnie przez Ember Lab, tak wydaniem drugiej zajmie się Sony. Premiera jeszcze w 2026 roku, chociaż dokładny termin nie jest znany.