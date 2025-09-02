GOG dodaje kultowe mody w opcji "One-click Mods”. Teraz jeszcze łatwiej będzie odświeżyć kultowe klasyki

Jak dowiedzieliśmy się z komunikatu prasowego GOG, firma ogłosiła kolejną dużą aktualizację swojej funkcji One-click Mods, która pozwala graczom w łatwy sposób instalować najlepsze fanowskie modyfikacje, bez ręcznego kopiowania plików, kombinowania z folderami czy zewnętrznych launcherów. Teraz wystarczy jedno kliknięcie, aby przenieść się do dobrze znanych światów, w nieco odświeżonej formie.

GOG aktualizuje funkcję One-click Mods

Największą gwiazdą tej aktualizacji jest Stalker Anomaly, czyli imponujący, samodzielny mod stworzony na bazie Stalker: Call of Pripyat. To nie tylko modyfikacja, ale praktycznie nowa gra z przebudowanym silnikiem, nowymi mechanikami, poprawioną grafiką i dynamiczną kampanią w otwartym świecie. W opinii wielu fanów to dziś najlepszy sposób na doświadczenie uniwersum Stalkera. Teraz mod dostępny jest w wersji One-click, co gwarantuje najstabilniejsze i najwygodniejsze działanie.