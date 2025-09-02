Zaloguj się lub Zarejestruj

GOG dodaje kultowe mody w opcji "One-click Mods”. Teraz jeszcze łatwiej będzie odświeżyć kultowe klasyki

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/09/02 19:00
0
0

GOG zaktualizował funkcję One-Click Mods, która pozwala w prosty sposób pozwala instalować najlepsze fanowskie modyfikacje do wybranych gier.

Jak dowiedzieliśmy się z komunikatu prasowego GOG, firma ogłosiła kolejną dużą aktualizację swojej funkcji One-click Mods, która pozwala graczom w łatwy sposób instalować najlepsze fanowskie modyfikacje, bez ręcznego kopiowania plików, kombinowania z folderami czy zewnętrznych launcherów. Teraz wystarczy jedno kliknięcie, aby przenieść się do dobrze znanych światów, w nieco odświeżonej formie.

GOG
GOG

GOG aktualizuje funkcję One-click Mods

Największą gwiazdą tej aktualizacji jest Stalker Anomaly, czyli imponujący, samodzielny mod stworzony na bazie Stalker: Call of Pripyat. To nie tylko modyfikacja, ale praktycznie nowa gra z przebudowanym silnikiem, nowymi mechanikami, poprawioną grafiką i dynamiczną kampanią w otwartym świecie. W opinii wielu fanów to dziś najlepszy sposób na doświadczenie uniwersum Stalkera. Teraz mod dostępny jest w wersji One-click, co gwarantuje najstabilniejsze i najwygodniejsze działanie.

GramTV przedstawia:

To jednak nie wszystko. GOG postarał się, aby do biblioteki gier obsługujących One-click Mods trafiły także:

  • Belzebub dla Diablo + Hellfire – HD, poprawki jakości życia i nowe elementy rozgrywki
  • SWAT: Elite Force dla SWAT 4: Gold Edition – ulepszona taktyka, nowy sprzęt, misje i odświeżony interfejs
  • RealRTCW dla Return to Castle Wolfenstein – unowocześnione sterowanie, lepsza grafika, balans AI i wsparcie dla szerokich ekranów
  • GMDX dla Deus Ex: GOTY Edition – poprawiona grafika, AI i mechaniki, bez utraty klimatu klasyka
  • Ashes 2063 dla DOOM II – postapokaliptyczna totalna konwersja z zupełnie nową kampanią singleplayer
  • KeeperFX dla Dungeon Keeper – ulepszona wersja oraz rozwinięcie oryginału z nowymi funkcjami i usprawnieniami, wierna duchowi pierwowzoru.

Dzięki GOG One-click Mods gracze mogą teraz łatwiej niż kiedykolwiek wracać do swoich ulubionych tytułów i odkrywać je na nowo, bez technicznych problemów i z gwarancją stabilności. Na który tytuł się skusicie?

Tagi:

News
aktualizacja
mody
mod
GOG.com
modyfikacje
modding
retro
GOG
klasyka
GOG Galaxy 2.0
STALKER
aktualizacja oprogramowania
GOG One-click Mods
Stalker Anomaly
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112