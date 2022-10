GOG.com z prezentem na Halloween. Odbierz kolejną grę na PC

GOG postanowiło dzisiaj podjąć rywalizację z Epic Games Store na darmowe gry i w swoim sklepie udostępnili tytuł, który możecie odebrać za darmo. Tym razem do swojego konta przypiszecie Genesis Alpha One Deluxe Edition, czyli produkcję Radiation Blue. Gra jest kosmiczną grą akcji z otwartym światem, w którym wcielamy się w kapitana statku kosmicznego, który poszukuje nowego domu dla swoich pasażerów. Produkcja zadebiutowała w 2019 roku na komputerach osobistych oraz konsolach Xbox One i PlayStation 4.

Niedaleka przyszłość: świat jest opanowany przez wojny i skorumpowane rządy, a Ziemia umiera pod wpływem zanieczyszczenia. Jest jednak ostatnia nadzieja: utworzony przez wpływowe korporacje program Genesis. Jako kapitan okrętu gwiezdnego Genesis lecisz do niezbadanych zakątków kosmosu w poszukiwaniu zbawienia dla ludzkości. Buduj i zarządzaj okrętem kosmicznym, zbieraj surowce, staw czoła kosmitom, klonuj stwory i przemierzaj ogromny, losowo generowany wszechświat.

Genesis Alpha One Deluxe Edition za darmo na GOG.com

Jeżeli jesteście chętni na odebranie Genesis Alpha One Deluxe Edition całkowicie za darmo, to udajcie się pod ten adres, a następnie kliknijcie w „Odbierz za darmo”. Zostaniecie przeniesieni na główną stronę sklepu, gdzie musicie odnaleźć baner z przyciskiem „Tak, odbierz grę”. Wydanie zawiera również album z grafikami, ścieżkę dźwiękową oraz DLC Rocket Star Corporation. Promocja ważna jest wyłącznie do 30 października do godziny 16:00 czasu polskiego.