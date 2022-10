Wyprzedaż gier od Devolver Digital w GOG.com. Gry na PC do 90% taniej

W sklepie GOG trwa wyprzedaż gier od wydawcy Devolver Digital. W ramach promocji przeceniono gry z różnych gatunków – w niższych cenach znajdziecie między innymi Enter the Gungeon, Loop Hero, Inscryption czy Cult of the Lamb. Zainteresowanych wszystkimi ofertami zapraszamy pod na oficjalną stronę wyprzedaży. Poniżej znajdziecie oczywiście zestawienie zawierające wybrane przez nas okazje.

Wyprzedaż gier od Devolver Digital w GOG.com