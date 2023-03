Nowe promocje w sklepie GOG. Tanie gry na PC – tytuły już od 1 zł

Przedwczoraj wystartowała wielka Wiosenna Wyprzedaż w sklepie Steam . Pod tym adresem możecie także znaleźć wybrane gry w cenie do 50 złotych. W tym samym czasie sklep GOG przygotowuje się do własnej wiosennej wyprzedaży – i choć ruszy ona dopiero w przyszłym tygodniu, teraz w sklepie trwa coś w rodzaju rozgrzewki przez pełnoprawnym wydarzeniem: Spring Warm-Up. Zapraszamy więc do zestawienia wybranych ofert i oczywiście życzymy miłych zakupów (oraz grania)!

Najnowsze promocje w sklepie GOG