Tanie strategie w GOG.com. Gry na PC taniej nawet o 90% – przegląd ofert

Zgodnie z tradycją, nowy tydzień oznacza kolejne przeceny w sklepie GOG. Tym razem w ramach całotygodniowej promocji możemy zgarnąć w niższych cenach m.in. takie perełki jak Field of Glory II, Old World czy Supreme Commander 2. Poniżej znajdziecie oczywiście zestawienie zawierające wybrane przez nas oferty. Zainteresowanych pełną listą zapraszamy pod ten adres. Oprócz tego zapraszamy Was do osobnej wiadomości z promocjami na gry indie.

Gry strategiczne w promocji na GOG