Całotygodniowa promocja w sklepie GOG. Gry na PC taniej nawet o 90%

W sklepie GOG przecenionych zostało sporo nowych tytułów w ramach całotygodniowej promocji. W niższej cenie zgarnąć można między innymi This War of Mine.

Zgodnie z tradycją, nowy tydzień oznacza kolejne przeceny w sklepie GOG. Tym razem w ramach całotygodniowej promocji możemy zgarnąć w niższych cenach takie perełki jak This War of Mine, Frostpunk czy S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl. Do tego dochodzi także oferta specjalna w postaci wyprzedaży gier od Warner Bros. Poniżej znajdziecie oczywiście zestawienie zawierające wybrane przez nas oferty.

Całotygodniowa promocja w sklepie GOG