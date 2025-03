Godzilla i Kong 2 wycieka. Sporo nowych informacji i zaskakujący powrót kultowego potwora

Chociaż Godzilla i Kong: Nowe Imperium nie stało się tak dużym hitem, jak zapewne chciałoby tego Legendary Pictures oraz Warner Bros., to film i tak zarobił ponad 570 milionów dolarów na całym świecie. Tym samym kwestią czasu była zapowiedź kolejnej części. Niezatytułowany jeszcze film znajduje się już w produkcji, za który odpowiadać będzie Grant Sputore, reżyser Jestem matką, Netflixowego science fiction z 2019 roku. Chociaż scenariusz do filmu autorstwa Dave’a Callahama, który wcześniej pracował nad Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni nie jest jeszcze gotowy, to już teraz do sieci trafiły pierwsze informacje o fabule filmu. Warto więc traktować je jedynie w kategorii plotek.