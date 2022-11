Genialny cosplay Kratosa z God of War. Zobacz imponujące przebranie

Już jutro odbędzie się premiera wyczekiwanej gry God of War: Ragnarok. Z tej okazji znany i niezwykle utalentowany cosplayer – Maul Cosplay – zaangażował się we współpracę z japońską korporacją oraz deweloperami produkcji i wcielił się w Kratosa. Niektórzy z Was mogą tego pana kojarzyć przede wszystkim z cosplayu Geralta z Rivii oraz V z gry Cyberpunk 2077. Teraz z kolei możemy zobaczyć go jako boga wojny.

Genialny cosplay Kratosa z God of War

Maul Cosplay po raz kolejny zaimponował dbałością o szczegóły. Nie zabrakło legendarnego Lewiatana czy barw wojennych. Strój oraz jego jakość również zasługują na pochwałę.

Przypomnijmy, że God of War: Ragnarok zadebiutuje na rynku 9 listopada bieżącego roku na konsolach PlayStation 4 oraz PlayStation 5. Po więcej informacji zapraszamy do naszej encyklopedii.