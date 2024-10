God of War: Ragnarok na PC z tym modem stanie się mniej irytujące, zwłaszcza dla weteranów gry

Do tej pory ta modyfikacja do God of War: Ragnarok nie zyskała dużej popularności - ma ona jedynie 101 pobrań. Może się to jednak zmienić w przyszłości, ponieważ wśród komentarzy znajdziemy wiele pochwał, a gracze wciąż narzekają na niektóre rady wypowiadane przez bohaterów, gdyż psują one często zabawę lub są po prostu bezużyteczne. Aby poprawnie zainstalować modyfikację należy pobrać udostępniony plik ze strony Nexus Mods, a następnie przenieść go do folderu z grą.

Na koniec przypomnijmy, że God of War: Ragnarok został udostępniony na konsole PlayStation 4 oraz PlayStation 5 9 listopada 2022 roku oraz 19 września na PC. Wydanie gry na komputery osobiste zostało dobrze przyjęte mimo początkowych problemów z wydajnością - na Steamie spośród niecałych 7 tysięcy ocen 76 procent jest pozytywnych. W naszej recenzji God of War: Ragnarok przyznaliśmy produkcji notę 9,1 na 10.