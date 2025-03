God of War otrzyma od razu dwa sezony. Nowy scenarzysta nie potrafił grać w hit Sony: „Nie jestem graczem”

Platformy streamingowe zazwyczaj nie dają zielonego światła od razu na więcej niż jeden sezon, ale najwidoczniej God of War jest wyjątkiem. Moore przyznał, że produkcja doczeka się co najmniej dwóch sezonów, więc Amazon musi bardzo wierzyć w ten projekt.

Serial God of War został zapowiedziany jeszcze w 2022 roku, ale produkcja przeszła przez wiele zmian, w tym całkowity restart, po którym zatrudniono nowego scenarzystę Ronalda D. Moore’a. Twórca For All Mankind dla Apple TV+ oraz Outlandera przerwał milczenie w sprawie nadchodzącej ekranizacji przygód Kratosa. W podcaście The Sackhoff Show prowadzonym przez Katee Sackhoff, wspomniał o produkcji Amazona. Przyznał, że serial otrzymał zamówienie od razu na dwa sezony.

Następnie scenarzysta stwierdził, że nie grał w gry wideo od czasów salonów arcade w latach 80. Cała marka God of War jest dla niego nowym doświadczeniem. Próbował jednak zagrać w najnowszą odsłonę przygód Kratosa, ale stwierdził, że jest to dla niego za trudne.

Obecnie pracuję nad adaptacją gry wideo God of War, na którą Amazon zamówił dwa sezony. Poproszono mnie o dołączenie do zespołu i dosłownie siedzę teraz w pokoju scenarzystów – to moje nowe zajęcie

Początkowo scenariusz serialu rozwijali Mark Fergus, Hawk Ostby i Rafe Judkins, ale opuścili produkcję w 2024 roku. Choć Moore nie radzi sobie z graniem w God of Wara, to jego dorobek wskazuje, że adaptacja jest w dobrych rękach.

Wcześniej odpowiadał za takie hity jak reboot Battlestar Galactica, Outlander czy For All Mankind, a także napisał wiele odcinków Star Trek: Następne Pokolenie, Voyager i Deep Space Nine. Wszystko to wskazuje, że Moore doskonale wie, jak doprowadzić duży projekt serialowy do końca i sprawić, by utrzymał się przez kilka sezonów