Główny scenarzysta Star Wars Eclipse odszedł z Quantic Dream. Jakie będą losy gry?

Gra została po raz pierwszy zaprezentowana podczas gali Game Awards 2021 . I wtedy okrzyknięto ten moment „światową premierą”, chociaż tak naprawdę pokazano wizję gry, która może powstać w przyszłości i póki co istnieje jedynie w wyobraźni twórców. Ujawniono, że fabuła będzie osadzona w czasach Wysokiej Republiki, która ostatnio cieszy się dużym zainteresowaniem. Jednakże zwiastun miał charakter kinowy, czyli pokazywał wyłącznie co może się wydarzyć, a nie opierał się na konkretach. Od tego czasu nie pojawiła się żadna znacząca aktualizacja na temat gry, a informacje napływające z Quantic Dream nie napawają optymizmem. Tak docieramy do najnowszej nowiny, z której wynika, że twórca scenariusza i kreator historii Star Wars Eclipse ogłosiła, opuścił Quantic Dream.

Wyraźnie zasugerował, że po odejściu nie miał żadnych problemów z Quantic Dream, ale nie byłoby to też coś, co można by opublikować w aktualizacji LinkedIn. Bez względu na prawdziwy powód, utrata przez zespół kluczowego członka jest dużym ciosem dla ich nadchodzącego tytułu i nie jest to pierwszy „problem kadrowy”, z jakim deweloper miał do czynienia w ostatnich latach.

Krążą pogłoski, że sama gra wyjdzie dopiero w 2027 roku, a przy tym tempie będziemy mieli szczęście, jeśli w ogóle osiągnie ten cel.