Star Wars Eclipse zadebiutuje w 2026 roku lub później. Problemy w Quantic Dream

Star Wars Eclipse ma znacząco różnić się od Detroit: Become Human . Jakiś czas temu poinformowano jednak, że w nadchodzącej produkcji Quantic Dream nie zabraknie elementów charakterystycznych dla poprzednich gier studia . Niestety wygląda na to, że miłośnicy Gwiezdnych wojen nie będą mieli okazji zbyt szybko zapoznać się ze wspomnianym tytułem. Według najnowszych doniesień premiera gry to wciąż bardzo odległy temat.

Henderson już w zeszłym roku informował, że problemy ze znalezieniem nowych pracowników mogą sprawić, że Star Wars Eclipse trafi na rynek dopiero w 2027 lub 2028 roku. Tym razem insider również podkreśla, że planowana na 2026 rok premiera może zostać przełożona na późniejszy termin. Fani Gwiezdnych wojen czekający na nową produkcję Quantic Dream muszą więc uzbroić się w cierpliwość.

Na koniec warto przypomnieć, że według nieoficjalnych informacji Star Wars Eclipse ma czerpać inspiracje z The Last of Us. Quantic Dream do tej pory nie podzieliło się jednak zbyt wieloma szczegółami na temat swojej produkcji.