Główny rywal Total War z terminem premiery. Oczekiwana strategia z masą ulepszeń

Strategos Games ma dobre wieści dla graczy.

Zespół odpowiedzialny za Strategos, historyczną strategię inspirowaną serią Total War, ujawnił, że gra zadebiutuje we wczesnym dostępie w styczniu 2026 roku. Twórcy podkreślają, że decyzja o przesunięciu premiery pozwoliła dopracować wiele kluczowych elementów, dzięki czemu gracze otrzymają produkt bardziej kompletny i dopieszczony. W dniu startu Early Access Strategos zaoferuje odświeżony interfejs, ulepszoną kampanię opartą na mapie oraz szereg poprawek w sztucznej inteligencji, które powstały w oparciu o opinie z dema z ostatniego Steam Next Fest. Strategos – termin premiery we wczesnym dostępie Najwięcej pracy pochłonęła pełna przebudowa interfejsu użytkownika, która objęła zarówno menu główne, jak i ekran wyboru jednostek oraz ustawienia klawiszy. Autorzy przyznają, że zależało im nie tylko na poprawie estetyki, ale też czytelności oraz wygody sterowania. Nowe panele wyboru oddziałów, lepiej widoczne portrety dowódców i przejrzyste okna informacyjne mają znacząco ułatwić dowodzenie na polu bitwy.

Oprócz zmian wizualnych poprawiono również działanie interfejsu w różnych rozdzielczościach, w tym w proporcjach 16:10 i na monitorach ultrapanoramicznych. Zmodernizowano czcionki i opisy, a wszystkie podpowiedzi i paski informacyjne są teraz bardziej czytelne. Dodatkowo unowocześniono system samouczków, w którym zredukowano długość tekstów, uproszczono język i dodano nową wersję materiałów instruktażowych, które mają lepiej wprowadzić gracza w złożone mechaniki Strategosa. Twórcy nie zapomnieli o kwestiach językowych. Dzięki nowym rozwiązaniom w zakresie lokalizacji, gra już od premiery zaoferuje wsparcie dla uproszczonego chińskiego, co otworzy ją na zupełnie nowy rynek. Jednym z największych obszarów zmian stała się sztuczna inteligencja. Oddziały sterowane przez komputer lepiej reagują na sytuację na polu walki i skuteczniej wykorzystują taktyczne możliwości swoich formacji. Kawaleria potrafi teraz samodzielnie ocenić, kiedy opłaca się przeprowadzić szarżę, a kiedy lepiej oskrzydlić wroga. Lekkozbrojni żołnierze stali się bardziej agresywni, a łucznicy trafniej reagują na ruchy przeciwnika.

Poprawiono również zachowanie armii w historycznych scenariuszach, między innymi podczas bitew pod Bibrakte i Rafią. Nowe algorytmy ruchu i ustawienia szyków sprawiają, że jednostki unikają niepotrzebnych starć, potrafią przegrupować się po mniejszych potyczkach i lepiej wykorzystują rezerwy. Wraz z poprawkami w AI deweloperzy zadbali o bardziej realistyczny balans między różnymi typami jednostek. Zmieniono prędkości ruchu, długość pościgów oraz zachowanie wojsk w zwarciu. Usprawniono system obliczania przewag i strat w walce, dzięki czemu wynik starcia ma być bardziej przewidywalny z punktu widzenia stratega, ale nadal uzależniony od taktyki i pozycji oddziałów. Duże usprawnienia pojawiły się także po stronie wydajności. Skrócono czasy ładowania gry, przyspieszono uruchamianie i zoptymalizowano obliczenia związane z ruchem żołnierzy. Odświeżony system animacji lepiej dopasowuje tempo ruchu do prędkości jednostek, co poprawia wrażenie płynności i realizmu. Nowością w nadchodzącej wersji jest kampania poświęcona Hannibalowi, która stanowi wstęp do szerszej fabularnej zawartości. Zaktualizowano również wcześniejszą kampanię o Rzymie, a deweloperzy kończą prace nad pełnoprawną kampanią, która ma być jednym z głównych elementów wersji z wczesnego dostępu. Do ogrania wciąż jest możliwe demo Strategos. Znajdziecie ja na karcie gry w sklepie Steam.

