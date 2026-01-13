Zaloguj się lub Zarejestruj

Główna kampania Where Winds Meet rusza dalej. Update 1.2 wprowadza nowe mapy i kontrowersyjny system kar

Mikołaj Berlik
2026/01/13 10:10
Duża aktualizacja dodaje kolejne rozdziały fabularne, nowe lokacje i mechanikę zbiorowego więzienia.

W ten weekend Where Winds Meet otrzymało Title Update 1.2, jedną z najważniejszych aktualizacji od premiery. Patch wprowadza nowe mapy, kolejne fragmenty fabuły, świeże zadania oraz zupełnie nowy system kar, który już teraz budzi spore emocje wśród graczy.

Where Winds Meet

Where Winds Meet – nowe mapy i postęp fabularny

Największą nowością jest Nine Mortal Ways Base Map. Aby uzyskać do niej dostęp, gracze muszą osiągnąć 5. poziom postaci oraz ukończyć główny wątek Qinghe: Another New Wing. Od 23 stycznia eksploracja tej lokacji pozwoli zdobyć wydarzenie Amidst Ghosts, poznać serię oszustw określanych jako „Top Ten Scams” oraz odebrać dodatkowe nagrody.

Aktualizacja dodaje również Mistveil Prison Map, która stanie się dostępna od 16 stycznia. Po ukończeniu lochu Mistveil i powrocie do jego wejścia gracze spotkają tajemniczego przewodnika, rozpoczynającego nową przygodę fabularną.

Patch 1.2 odblokowuje kolejną część kampanii, a także wprowadza nowe Lost Chapters quests oraz świeże starcie z przeciwnikiem znanym jako Bellman’s Oath. To wyraźny sygnał, że Everstone Studio konsekwentnie rozwija narrację gry.

GramTV przedstawia:

Najbardziej nietypową nowością jest system Joint Punishment. Gracze, którzy notorycznie sprawiają problemy lub zbyt często uciekają przed wymiarem sprawiedliwości, mogą zostać skazani na karę zbiorową. W takiej sytuacji do więzienia trafiają również ich bliscy współpracownicy – przyjaciele, mistrzowie, uczniowie lub osoby z relacją Intimacy na poziomie 16 000+.

Zanim dojdzie do uwięzienia, powiązani gracze otrzymają ostrzeżenie. Po osadzeniu możliwe jest uruchomienie Joint Parade, czyli publicznej kary wykonywanej wspólnie przez całą grupę.

Aktualizacja wprowadza pewne usprawnienia na konsolach i urządzeniach mobilnych, jednak wersja PC nie otrzymała żadnych optymalizacji. Twórcy nie odnieśli się do problemu okazjonalnych przycięć animacji, które nadal pozostają jedną z najczęściej wskazywanych bolączek gry na komputerach.

Źródło:https://www.dsogaming.com/patches/where-winds-meet-update-1-2-released-full-patch-notes/

