Głos Master Chiefa o sztucznej inteligencji. AI może odebrać twórcom ich głosy

Dyskusja o wykorzystaniu sztucznej inteligencji w branży nabiera coraz większego znaczenia, również w kontekście aktorstwa głosowego. Ikoniczne role często są nierozerwalnie związane z konkretnymi wykonawcami. Nic więc dziwnego, że eksperymenty z cyfrowym odtwarzaniem głosu tej postaci, jak w przypadku kontrowersyjnych nagrań w Fortnite, wywołały mieszane reakcje fanów.

Głos Master Chiefa to nie algorytm. Aktor Halo sprzeciwia się kopiowaniu głosu przez AI

Do tego tematu odniósł się również Steve Downes, czyli aktor, który od lat użycza głosu postaci Master Chief z serii Halo. W trakcie niedawnej sesji pytań i odpowiedzi Downes podkreślił, że nie zgadza się na wykorzystywanie sztucznej inteligencji do naśladowania jego głosu. Jego zdaniem problem zaczyna się w momencie, gdy odbiorcy są wprowadzani w błąd i mogą uznać, że dane kwestie zostały rzeczywiście nagrane przez aktora, choć w rzeczywistości są wytworem algorytmu.