Głos Master Chiefa o sztucznej inteligencji. AI może odebrać twórcom ich głosy

Dyskusja o wykorzystaniu sztucznej inteligencji w branży nabiera coraz większego znaczenia, również w kontekście aktorstwa głosowego. Ikoniczne role często są nierozerwalnie związane z konkretnymi wykonawcami. Nic więc dziwnego, że eksperymenty z cyfrowym odtwarzaniem głosu tej postaci, jak w przypadku kontrowersyjnych nagrań w Fortnite, wywołały mieszane reakcje fanów.
Głos Master Chiefa to nie algorytm. Aktor Halo sprzeciwia się kopiowaniu głosu przez AI
Do tego tematu odniósł się również Steve Downes, czyli aktor, który od lat użycza głosu postaci Master Chief z serii Halo. W trakcie niedawnej sesji pytań i odpowiedzi Downes podkreślił, że nie zgadza się na wykorzystywanie sztucznej inteligencji do naśladowania jego głosu. Jego zdaniem problem zaczyna się w momencie, gdy odbiorcy są wprowadzani w błąd i mogą uznać, że dane kwestie zostały rzeczywiście nagrane przez aktora, choć w rzeczywistości są wytworem algorytmu.
Wprowadzanie kogoś w błąd, by sądził – w moim przypadku – że to kwestie, które faktycznie wypowiedziałem, choć wcale tak nie było. W tym momencie przekraczamy granicę, która wchodzi w obszar, w którym czuję się niekomfortowo. Nie jestem zwolennikiem takich rozwiązań. Nie podoba mi się to i wolałbym, żeby do tego nie dochodziło.
Downes zaznaczył, że choć technologia AI ma wiele pozytywnych zastosowań i jej obecność w procesach produkcyjnych jest nieunikniona, to w przypadku aktorstwa głosowego może prowadzić do realnych strat. Wskazał, że takie rozwiązania mogą pozbawiać wykonawców pracy oraz kontroli nad własnym dorobkiem artystycznym. Aktor przyznał, że zetknął się już z nieoficjalnymi próbami odtworzenia jego głosu przy użyciu AI, które krążą w sieci. Choć część z nich ma nieszkodliwy charakter, jego zdaniem granica nadużyć jest bardzo cienka i łatwo ją przekroczyć.
Stanowisko Downesa wpisuje się w szerszy sprzeciw środowiska aktorów głosowych wobec tego typu praktyk. Neil Newbon, znany m.in. z roli w Baldur's Gate 3, podkreślał, że nie akceptuje generowanych komputerowo głosów. Z kolei Troy Baker zwracał uwagę, że odbiorcy z czasem mogą odwrócić się od sztucznych rozwiązań.
