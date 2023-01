Polskie MMORPG Gloria Victis po prawie 7 latach wyjdzie z wczesnego dostępu

Stało się. A raczej dopiero – ale już niedługo! – się stanie. Przedstawiciele polskiego studia Black Eye Games oficjalnie poinformowali na platformie Steam, że gra Gloria Victis, czyli średniowieczne MMORPG, po prawie siedmiu latach wyjdzie z fazy wczesnego dostępu i zadebiutuje w pełnej wersji (1.0) już 7 lutego bieżącego roku.

Gloria Victis – już niedługo premiera pełnej wersji

Przez stosunkowo długi czas deweloperzy udostępnili aż 350 różnych aktualizacji, a sama produkcja posiada trzy razy większy świat, setki nowych broni i zbroi, dziesięć razy bardziej pojemne serwery, dziesięć razy więcej lokacji do przejęcia i wiele, wiele więcej. Tutaj możecie zobaczyć, co czeka na Was w grze.