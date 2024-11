Gladiator 2 otrzyma wersję reżyserską? Ridley Scott daje jasną odpowiedź

Nie, zapracowałem sobie na prawo do ostatecznej wersji. Więc zrobiłem to ukończony film, który zobaczycie w kinie. To będzie moja ostateczna wersja. Nie będę więc zamęczać się w tym, że niektóre sceny zostały ucięte w połowie. W filmie one będą dochodzić do końca, tak jak zaplanowałem. Zresztą nie pracuję tak, że najpierw nagrywam wszystko, a później montuję. Wręcz przeciwnie, montaż trwa już w trakcie nagrywania i uważam to za zasadne, ponieważ trzeba zobaczyć, jak film będzie sobie radził.