Gladiator 2 z niespodzianką w obsadzie. Denzel Washington i Barry Keoghan

Jeżeli natomiast chodzi o Washingtona, według źródeł legenda Hollywood miała entuzjastycznie zareagować na scenariusz. Później doszło do spotkania z Ridleyem, co upewniło Denzela co do chęci udziału w filmie. Co ciekawe, rola, którą otrzyma Washington, miała zostać napisana specjalnie dla niego.

Gladiator 2 ma zadebiutować na wielkich ekranach 22 listopada 2024 roku. Warto w tym momencie przypomnieć, że główną rolę w filmie odegra Paul Mescal – przedstawi nam dorosłego Luciusa, syna Lucilli (Connie Nielsen) oraz siostrzeńca Commodusa (Joaquin Phoenix), którego fani mogą kojarzyć jako głównego antagonistę oryginału.