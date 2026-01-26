ZOTAC idzie w ślady Corsair...

Kupujący zgłaszają, że sklep ZOTAC anulował zamówienia na karty RTX z serii 50 złożone podczas niedawnej wyprzedaży, wkrótce potem ponownie wystawił te same karty w wyższych cenach.

W e-mailach z informacją o anulowaniu wskazano „błąd systemu”, a strona sklepu przez pewien czas była niedostępna.

Polityka ZOTAC na stronie internetowej mówi, że zamówienie można anulować w ciągu 1 dnia roboczego, jeśli nie zostało ono jeszcze wysłane.

Na tej samej stronie można przeczytać również, że ZOTAC USA może modyfikować oferty i ceny oraz zrzeka się odpowiedzialności za błędy w ofertach.

Oczywiście mają do tego prawo, ale pojawia się pytanie czy klienci wrócą do tego sklepu, skoro ZOTAC może nagle zażądać od nich zapłaty dodatkowych setek?