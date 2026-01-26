Zaloguj się lub Zarejestruj

ZOTAC idzie w ślady Corsair...

Paweł Rudy
2026/01/26 17:50
Kolejny “błąd systemu” na stronie producenta elektroniki.

Kupujący zgłaszają, że sklep ZOTAC anulował zamówienia na karty RTX z serii 50 złożone podczas niedawnej wyprzedaży, wkrótce potem ponownie wystawił te same karty w wyższych cenach.

W e-mailach z informacją o anulowaniu wskazano „błąd systemu”, a strona sklepu przez pewien czas była niedostępna.

Polityka ZOTAC na stronie internetowej mówi, że zamówienie można anulować w ciągu 1 dnia roboczego, jeśli nie zostało ono jeszcze wysłane.

Na tej samej stronie można przeczytać również, że ZOTAC USA może modyfikować oferty i ceny oraz zrzeka się odpowiedzialności za błędy w ofertach.

Oczywiście mają do tego prawo, ale pojawia się pytanie czy klienci wrócą do tego sklepu, skoro ZOTAC może nagle zażądać od nich zapłaty dodatkowych setek?

Wątek na Reddicie, który zwrócił uwagę na tę zmianę, twierdzi, że przed ponownym wystawieniem na sprzedaż ceny RTX 5090 wynosiły odpowiednio 2299 USD, 2399 USD i 2449 USD, a cena RTX 5080 wzrosła z 999 USD do 1249 USD.

Presja cenowa jest już widoczna w przypadku kart RTX 5090. Według ostatnich doniesień, zapasy RTX 5090 są ograniczone u głównych sprzedawców detalicznych, a oferty innych firm często mieszczą się w przedziale cenowym od 3500 do 4500 dolarów.

Stawia to firmę ZOTAC w jeszcze gorszym świetle, biorąc pod uwagę, że mieli oni oferować modele w tzw. sugerowanej cenie detalicznej.

Na ten moment strona ZOTAC jest w konserwacji od 24 godzin.

Źródło:https://www.reddit.com/r/pcgaming/comments/1qkb0j3/zotac_store_increased_prices_of_rtx_50_series/

