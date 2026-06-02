GIGABYTE ogłosił nową linię monitorów gamingowych z serii AORUS ELITE

Linia zawiera cztery modele OLED: FO32U24GP, FO32U24G, FO27Q28G i FO27Q54G. GIGABYTE wprowadza również FM275K16P, czyli 27-calowy monitor gamingowy z powłoką Glossy i rozdzielczością 5K w technologii Mini LED.

Seria OLED wykorzystuje panele WOLED 4. generacji z technologią Tandem OLED i błyszczącą powierzchnią RealBlack.

Inne wymienione specyfikacje obejmują 99% pokrycia przestrzeni barw DCI-P3, błąd Delta E poniżej 2, certyfikat DisplayHDR 1000, czas reakcji 1 ms GtG, kompatybilność z NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync Premium Pro, złącze DisplayPort 2.1 o przepustowości 80 Gbps oraz HDMI 2.1 z eARC.

Model obsługuje rozdzielczość 5K przy 165 Hz, ale też wiele trybów wyświetlania. GIGABYTE wymienia rozdzielczość 4K przy 220 Hz oraz QHD przy 330 Hz.

Monitor wykorzystuje panel 5K z zagęszczeniem pikseli 218 PPI i 2304 strefami lokalnego wygaszania.

GIGABYTE nazywa FM275K16P pierwszym na świecie z takim połączeniem w specyfikacji.

Model FO32U24GP jest opisywany jako 32-calowy wariant 4K UHD z odświeżaniem 240 Hz i obsługą technologii Dual Mode, która pozwala na przełączenie w tryb Full HD przy 480 Hz.

Specyfikacja wymienia również czas reakcji 0,03 ms GtG oraz DisplayPort 2.1 UHBR20 o przepustowości 80 Gbps.

Model FO32U24G wydaje się wykorzystywać podobny 32-calowy panel 4K OLED, podczas gdy FO27Q28G to 27-calowy model QHD z częstotliwością odświeżania 280 Hz.

GIGABYTE wymienia także model FO27Q54G jako część premierowej linii OLED, choć udostępnione slajdy nie pokazują pełnej strony ze specyfikacją dla tego wariantu.

Nie znamy jeszcze cen ani dat premier monitorów.