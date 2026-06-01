Nowe płyty główne od GIGABYTE

GIGABYTE umieściło na liście dwie nowe płyty główne AMD AM5 z serii AORUS INFINITY.
Co przynoszą nam targi COMPUTEX 2026?
Nowe modele to X870E AORUS INFINITY NEXT oraz X870 AORUS INFINITY, oba z nich zostały pokazane na firmowej stronie wydarzenia COMPUTEX 2026.
Model X870E AORUS INFINITY NEXT jest prezentowany jako nowy model flagowy.
GIGABYTE twierdzi, że płyta wykorzystuje design „inspirowany technologią kosmiczną” z zaawansowaną architekturą termiczną i ulepszonymi materiałami.
Pełna specyfikacja nie została jeszcze opublikowana na stronie GIGABYTE.
Model X870 AORUS INFINITY również został wspomniany na tej samej stronie.
Producent twierdzi, że ten model skupia się na wysokiej wydajność pamięci z inteligentną modyfikacją dla platform AMD X870.
GIGABYTE wymienia również X870E AERO X3D DARK WOOD, D5 DUO X Series oraz STEALTH Series jako nadchodzące produkty.
Pełna premiera online zaplanowana jest na 3 czerwca 2026 roku.
