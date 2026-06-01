Nowe płyty główne od GIGABYTE

Co przynoszą nam targi COMPUTEX 2026?

GIGABYTE umieściło na liście dwie nowe płyty główne AMD AM5 z serii AORUS INFINITY.

Pełna specyfikacja nie została jeszcze opublikowana na stronie GIGABYTE.

GIGABYTE twierdzi, że płyta wykorzystuje design „inspirowany technologią kosmiczną” z zaawansowaną architekturą termiczną i ulepszonymi materiałami.

Nowe modele to X870E AORUS INFINITY NEXT oraz X870 AORUS INFINITY, oba z nich zostały pokazane na firmowej stronie wydarzenia COMPUTEX 2026.

Producent twierdzi, że ten model skupia się na wysokiej wydajność pamięci z inteligentną modyfikacją dla platform AMD X870.

GIGABYTE wymienia również X870E AERO X3D DARK WOOD, D5 DUO X Series oraz STEALTH Series jako nadchodzące produkty.

Pełna premiera online zaplanowana jest na 3 czerwca 2026 roku.