Zaloguj się lub Zarejestruj

Radeony mogą być droższe nawet o 10%!

Paweł Rudy
2025/11/26 14:38
0
0

W mediach na Tajwanie pojawiły się informacje o nadchodzącym wzroście cen grafik od AMD. Czas na przedświąteczne zakupy!

Jeżeli planowaliście zakup Radeona w grudniu, to polecam przyspieszyć swoje plany. Spekulacje na temat wzrostu cen Radeonów mają bowiem sporo dobrych powodów, aby się sprawdzić.

Droższy Radeon, bo w pakiecie idzie z pamięciami

Gdy AMD sprzedaje swoje chipy do kart graficznych, robi to w zestawie z pamięciami, aby zmniejszyć ich koszt jednostkowy.
Mamy jednak na rynku spore zawirowanie, co widać po drastycznym wzroście cen DDR, które przekłada się także na wyżej rzeczony koszt.
AMD jest więc w dobrej pozycji do tego, aby podnieść cenę swoich zestawów chip GPU + pamięci, o czym poinformowało już wstępnie swoich partnerów.
Można to wnioskować po niefrasobliwej wypowiedzi przedstawiciela PowerColor, który polecił zakupy w tygodniu, poprzedzającym Black Friday, bo potem będzie już drożej.
Wycofał się jednak ze swoich słów, jak zwykle korporacyjnie woalując prawdę “złą interpretacją" odbiorcy.
Tłumaczenie informacji o wzroście cen GPU od AMD
Tłumaczenie informacji o wzroście cen GPU od AMD
https://money.udn.com/money/story/11162/9158350

Chiński portal UDN potwierdził tę informację 24.11, co dodaje jej wiarygodności. Myślę, że w przypadku AMD może się to odbić czkawką, bo już teraz w cenie sugerowanej 9070 XT próżno było szukać.

Ta karta pod względem wydajności wygląda najlepiej na tle konkurencji, a jakiekolwiek okolice MSRP można obserwować dopiero teraz, podczas pierwszej rundy przedświątecznych obniżek.

GramTV przedstawia:

Problemy z pamięciami najpewniej przeciągną się na przyszły rok, bo NVIDIA również zgłaszała zawirowania przy modułach 3 GB GDDR7, co rzekomo opóźniło serię SUPER. Tak, tę jeszcze niezapowiedzianą.

Jeżeli 64 GB pamięci DDR5 kosztuje więcej niż PS5, skala problemu wydaje się oczywista.

Tagi:

Tech
karty graficzne
AMD
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112