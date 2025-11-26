Radeony mogą być droższe nawet o 10%!

W mediach na Tajwanie pojawiły się informacje o nadchodzącym wzroście cen grafik od AMD. Czas na przedświąteczne zakupy!

Jeżeli planowaliście zakup Radeona w grudniu, to polecam przyspieszyć swoje plany. Spekulacje na temat wzrostu cen Radeonów mają bowiem sporo dobrych powodów, aby się sprawdzić.

Droższy Radeon, bo w pakiecie idzie z pamięciami

Gdy AMD sprzedaje swoje chipy do kart graficznych, robi to w zestawie z pamięciami, aby zmniejszyć ich koszt jednostkowy.

Mamy jednak na rynku spore zawirowanie, co widać po drastycznym wzroście cen DDR, które przekłada się także na wyżej rzeczony koszt.

AMD jest więc w dobrej pozycji do tego, aby podnieść cenę swoich zestawów chip GPU + pamięci, o czym poinformowało już wstępnie swoich partnerów.

Można to wnioskować po niefrasobliwej wypowiedzi przedstawiciela PowerColor, który polecił zakupy w tygodniu, poprzedzającym Black Friday, bo potem będzie już drożej.

Wycofał się jednak ze swoich słów, jak zwykle korporacyjnie woalując prawdę “złą interpretacją" odbiorcy.