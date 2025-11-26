Radeony mogą być droższe nawet o 10%!

Jeżeli planowaliście zakup Radeona w grudniu, to polecam przyspieszyć swoje plany. Spekulacje na temat wzrostu cen Radeonów mają bowiem sporo dobrych powodów, aby się sprawdzić.
Droższy Radeon, bo w pakiecie idzie z pamięciami
Chiński portal UDN potwierdził tę informację 24.11, co dodaje jej wiarygodności. Myślę, że w przypadku AMD może się to odbić czkawką, bo już teraz w cenie sugerowanej 9070 XT próżno było szukać.
Ta karta pod względem wydajności wygląda najlepiej na tle konkurencji, a jakiekolwiek okolice MSRP można obserwować dopiero teraz, podczas pierwszej rundy przedświątecznych obniżek.
GramTV przedstawia:
Problemy z pamięciami najpewniej przeciągną się na przyszły rok, bo NVIDIA również zgłaszała zawirowania przy modułach 3 GB GDDR7, co rzekomo opóźniło serię SUPER. Tak, tę jeszcze niezapowiedzianą.
Jeżeli 64 GB pamięci DDR5 kosztuje więcej niż PS5, skala problemu wydaje się oczywista.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!