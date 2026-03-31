GIGABYTE Z890 Plus oficjalnie dostępne. Nowa generacja płyt z naciskiem na RAM i prostą konfigurację

Artykuł sponsorowany
2026/03/31 10:00
Nowe płyty główne z chipsetem Z890, obsługą Intel Core Ultra 200S Plus, CQDIMM, DDR5 do 10266 MT/s i Ultra Turbo Mode do OC jednym kliknięciem.

GIGABYTE wprowadza do sprzedaży nową serię płyt głównych Z890 Plus, zaprojektowaną z myślą o procesorach Intel Core Ultra 200S Plus.

Producent wyraźnie pokazuje, że tym razem nie chodzi wyłącznie o kompatybilność z nową platformą, ale o realne zmiany w konstrukcji, które mają poprawić zarówno wydajność, jak i komfort użytkowania.

Najważniejszą nowością w serii Z890 Plus jest zastosowanie technologii CQDIMM oraz odejście od klasycznego układu czterech slotów RAM na rzecz dwóch gniazd pamięci.

Takie rozwiązanie pozwala znacząco poprawić integralność sygnału i zmniejszyć obciążenie kanałów pamięci, co w praktyce przekłada się na możliwość osiągnięcia wyższego taktowania i stabilności.

Topowe modele, w tym Z890 AORUS ELITE DUO X, obsługują nawet 256 GB pamięci DDR5 (2 × 128 GB) oraz częstotliwości sięgające 10266 MT/s.

Zmiany objęły również samą topologię PCB. Dzięki technologii D5 DUO X GIGABYTE zoptymalizował prowadzenie ścieżek pamięci oraz usprawnił synchronizację sygnału, co ma kluczowe znaczenie przy pracy z wysokimi częstotliwościami DDR5.

Całość wspierana jest przez dopracowany BIOS, który odpowiada za automatyczne zarządzanie timingami i napięciami. Nowością w całej serii jest także Ultra Turbo Mode. To funkcja dostępna bezpośrednio w BIOS, umożliwiająca szybkie zwiększenie wydajności CPU i RAM jednym kliknięciem. GIGABYTE przygotował kilka profili działania, od domyślnego trybu poprawiającego osiągi w grach, po bardziej agresywne ustawienia dla użytkowników oczekujących maksymalnej wydajności.

Producent deklaruje, że w zależności od konfiguracji możliwe jest nawet do 40% wzrostu wydajności procesora. Poza samą wydajnością, Z890 Plus to także szereg usprawnień konstrukcyjnych. Płyty wyposażono w wzmocnioną płytę bazową UD Base Plate, która zwiększa sztywność laminatu i lepiej chroni go podczas montażu ciężkich komponentów.

Na pokładzie znalazł się również DriverBIOS z preinstalowanym sterownikiem Wi Fi, pozwalający na szybkie połączenie z siecią po pierwszym uruchomieniu systemu oraz Rear EZ-Button, ułatwiający testowanie i diagnostykę komputera.

Seria Z890 Plus dostępna jest w wariantach ELITE, EAGLE i FORCE, kierowanych zarówno do graczy, jak i użytkowników stawiających na wysoką wydajność oraz stabilność pracy.

