GIGABYTE Z890 Plus oficjalnie dostępne. Nowa generacja płyt z naciskiem na RAM i prostą konfigurację

Nowe płyty główne z chipsetem Z890, obsługą Intel Core Ultra 200S Plus, CQDIMM, DDR5 do 10266 MT/s i Ultra Turbo Mode do OC jednym kliknięciem.

GIGABYTE wprowadza do sprzedaży nową serię płyt głównych Z890 Plus, zaprojektowaną z myślą o procesorach Intel Core Ultra 200S Plus.

Producent wyraźnie pokazuje, że tym razem nie chodzi wyłącznie o kompatybilność z nową platformą, ale o realne zmiany w konstrukcji, które mają poprawić zarówno wydajność, jak i komfort użytkowania.

Najważniejszą nowością w serii Z890 Plus jest zastosowanie technologii CQDIMM oraz odejście od klasycznego układu czterech slotów RAM na rzecz dwóch gniazd pamięci.

Takie rozwiązanie pozwala znacząco poprawić integralność sygnału i zmniejszyć obciążenie kanałów pamięci, co w praktyce przekłada się na możliwość osiągnięcia wyższego taktowania i stabilności.

Topowe modele, w tym Z890 AORUS ELITE DUO X, obsługują nawet 256 GB pamięci DDR5 (2 × 128 GB) oraz częstotliwości sięgające 10266 MT/s.