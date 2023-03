GIGABYTE AORUS GeForce RTX 4070 Ti MASTER - mistrz ciszy

W materiale wideo zaprezentowane jest zachowanie karty podczas grania, czyli jej temperatury, prędkości obrotowe wentylatorów oraz głośność działania.

Jednym z kluczowych aspektów przy wyborze karty graficznej jest wydajność, którą osiągnie się dzięki niej w wybranym scenariuszu użytkowania. Jako że GeForce RTX 4070 Ti swoją premierę miał już jakiś czas temu, wszyscy zainteresowani powinni mniej więcej wiedzieć na co go stać.

W przypadku dorzucenia paru złotych do wyższych edycji sama wydajność jakoś znacząco nie rośnie, jednak za sprawą rozbudowanych systemów chłodzenia poprawia się głośność działania.

Jest to co prawda okupione praktycznie 4-slotową rozpiętością, jednak większość z potencjalnych kupujących ma raczej spore obudowy PC na wysokość.

Kłopotem może być za to długość, bo z 34,5 cm nie ma żartów, szczególnie gdy na froncie znajduje się chłodnica, która trochę tego miejsca dodatkowo odejmuje.

Do zasilenia tej edycji wymagana jest wtyczka 16-pin. W pudełku z akceleratorem dostajemy adapter 3x8-pin do 16-pin, który pozwala na podpięcie się do starszych zasilaczy, oraz podpórkę, która ma nieco pomóc z efektem opadającego końca pod wpływem ciężaru.

