Gierka o karmieniu potworów do odebrania za darmo

W sklepie indiegala.com możecie za darmo dodać do swojej biblioteki grę Dead Hungry Diner. Jest to mała i dość leciwa już produkcja, ale wierzę, że ciągle może dać komuś kilka godzin dobrej zabawy. Rozgrywka polega na prowadzeniu knajpy, w której nakarmimy wszelakiej maści monstra.

Do naszych zadań należeć będzie serwowanie posiłków oraz odpowiednie usadzanie gości. Wszystko po to, żeby zagwarantować sobie spokój i nie dopuścić, by sprawy przybrały zły obrót. W końcu nie od dziś wiadomo, że wilkołaki nie lubią się z wampirami. W osiągnięciu celu pomogą nam również specjalne czary, przy ich pomocy będziemy mogli chociażby uspokoić gości restauracji. Planowanie i szybkie klikanie są w Dead Hungry Diner kluczem do sukcesu, chociaż sami twórcy określają swoją produkcję mianem gry rekreacyjnej.