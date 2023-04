Ghostwire: Tokyo na Xbox Series X/S rozczarowuje w porównaniu do wersji na PS5

Mackenzie wyróżnił m.in. obecność dwóch trybów graficznych na Xboksie Series S – Performance (Wydajność) oraz Quality (Jakość). Żaden z nich nie wspiera ray tracingu, a przy użyciu trybu wydajnościowego gra ma działać w mniej niż 60 klatkach na sekundę.

Ghostwire: Tokyo na Xbox Series X i Xbox Series S to wielkie rozczarowanie. Kluczowe problemy z wydaniem na PlayStation 5 nie zostały naprawione, co poskutkowało niespójną wydajnością, wejście [input] wydaje się naprawdę powolne, do tego dochodzi absurdalna liczba opcji graficznych i na szczycie tych typowych problemów mamy znacznie niższą liczbę wyświetlanych klatek na sekundę oraz gorszą jakość ray tracingu, przez co gra cierpi z powodu usterek wizualnych.