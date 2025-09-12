Ghosting na Xbox Series X naprawiony. Black Myth: Wukong wygląda lepiej

Twórcy Black Myth: Wukong udostępnili patcha 1.0.20.21518 dla wersji na Xbox Series X|S. Najważniejszą zmianą jest poprawa jakości obrazu w dwóch trybach graficznych – jakościowym i zbalansowanym. Błąd powodujący efekt rozmycia obrazu na Xbox Series X był związany z ghostingiem globalnego oświetlenia.

Black Myth: Wukong – lepsza jakość i mniej błędów

Oprócz usprawnień wizualnych deweloperzy naprawili liczne przypadki zawieszania gry oraz usterki blokujące postęp w niektórych misjach pobocznych. Patch poprawił również system detekcji kolizji u bossów występujących w regionie Huaguo, co powinno przełożyć się na płynniejszą rozgrywkę.