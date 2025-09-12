Zaloguj się lub Zarejestruj

Ghosting na Xbox Series X naprawiony. Black Myth: Wukong wygląda lepiej

Mikołaj Berlik
2025/09/12 11:50
Aktualizacja 1.0.20.21518 rozwiązuje problem z rozmytym obrazem i poprawia stabilność.

Twórcy Black Myth: Wukong udostępnili patcha 1.0.20.21518 dla wersji na Xbox Series X|S. Najważniejszą zmianą jest poprawa jakości obrazu w dwóch trybach graficznych – jakościowym i zbalansowanym. Błąd powodujący efekt rozmycia obrazu na Xbox Series X był związany z ghostingiem globalnego oświetlenia.

Black Myth: Wukong
Black Myth: Wukong

Black Myth: Wukong – lepsza jakość i mniej błędów

Oprócz usprawnień wizualnych deweloperzy naprawili liczne przypadki zawieszania gry oraz usterki blokujące postęp w niektórych misjach pobocznych. Patch poprawił również system detekcji kolizji u bossów występujących w regionie Huaguo, co powinno przełożyć się na płynniejszą rozgrywkę.

Redakcja Fuzion Xbox przetestowała już nową wersję na Xbox Series X oraz Series S, publikując materiał wideo prezentujący efekty aktualizacji. Dzięki temu gracze mogą sprawdzić, jak duża jest różnica w jakości obrazu po wprowadzeniu poprawek.

GramTV przedstawia:

Black Myth: Wukong jest dostępne na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X|S.

Tagi:

News
PC
aktualizacja
PlayStation 5
Xbox Series X
Xbox Series S
Black Myth: Wukong
aktualizacja gry
Mikołaj Berlik
