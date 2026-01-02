Ghostface wraca po swoje. Krzyk 7 straszy w noworocznym teaserze

Paramount Pictures przywitało nowy rok krótkim, ale wymownym teaserem Krzyku 7. W zapowiedzi Ghostface ponownie daje o sobie znać, kierując do Sidney Prescott niepokojącą wiadomość sugerującą, że pewne sprawy wciąż pozostają nierozliczone.

Nowy materiał promocyjny filmu Krzyk 7

Kilkunastosekundowy materiał jasno sygnalizuje jedno: Sidney wraca do centrum wydarzeń. W siódmej odsłonie kultowej serii ponownie zobaczymy Neve Campbell, a nowy Ghostface najwyraźniej postanowił odświeżyć dawne relacje. Teaser żartobliwie prezentuje jego „postanowienia noworoczne”, wśród których znalazło się m.in. dbanie o formę i gotowość do działania.