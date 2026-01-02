Ghostface wraca po swoje. Krzyk 7 straszy w noworocznym teaserze

Krótka zapowiedź siódmej części serii sugeruje powrót dawnych koszmarów Sidney Prescott.
Paramount Pictures przywitało nowy rok krótkim, ale wymownym teaserem Krzyku 7. W zapowiedzi Ghostface ponownie daje o sobie znać, kierując do Sidney Prescott niepokojącą wiadomość sugerującą, że pewne sprawy wciąż pozostają nierozliczone.
Nowy materiał promocyjny filmu Krzyk 7
Kilkunastosekundowy materiał jasno sygnalizuje jedno: Sidney wraca do centrum wydarzeń. W siódmej odsłonie kultowej serii ponownie zobaczymy Neve Campbell, a nowy Ghostface najwyraźniej postanowił odświeżyć dawne relacje. Teaser żartobliwie prezentuje jego „postanowienia noworoczne”, wśród których znalazło się m.in. dbanie o formę i gotowość do działania.
Twórcy szykują też solidną dawkę nostalgii. Do obsady dołączają David Arquette jako Dewey Riley, a także Matthew Lillard i Scott Foley, znani fanom jako dawni antagoniści serii. Nie oznacza to jednak dosłownego powrotu zmarłych postaci – wszystko wskazuje na to, że film sięgnie po motywy AI i deepfake’ów, które mają odegrać ważną rolę w fabule i manipulowaniu przeszłymi traumami Sidney.
Fabuła ma mieć wyjątkowo osobisty charakter. Gdy w spokojnym miasteczku, gdzie Sidney próbuje ułożyć sobie życie, pojawia się nowy Ghostface, jego celem staje się jej córka. To zmusza bohaterkę do ponownego zmierzenia się z przeszłością – i być może najtrudniejszej walki w jej życiu.
