Ghostface na brutalnym gameplayu z Mortal Kombat 1. Kultowa postać zmierza do bijatyki

Kolejny wojownik dołączy do listy postaci.

Pod koniec października mieliśmy okazję zobaczyć teaser nowego wojownika zmierzającego do Mortal Kombat 1 . Już wkrótce do listy postaci dołączy Ghostface. Teraz twórcy zaprezentowali gameplay trailer, który pozwala przyjrzeć się umiejętnościom bohatera.

Mortal Kombat 1 – Ghostface na gameplay trailerze

We wrześniu ukazał się dodatek do Mortal Kombat 1 zatytułowany Khaos Reigns. Poza kampanią fabularną gracze otrzymali trzy nowe postaci, z obietnicą dodania kolejnych wojowników w nadchodzących tygodniach. Pierwszym z nich jest Ghostface, który dołączy do listy postaci 26 listopada. Posiadacze drugiego zestawu Kombat lub Pakietu Rządów Chaosu otrzymają dostęp 19 listopada.

Ataki Ghostface’a w Mortal Kombat 1 opierają się w dużej mierze na dźganiu nożem. Gameplay trailer przedstawia także Fatality – Ghostface podkrada się Johnny’ego Cage’a grającego w zaciszu domowym w bijatykę i brutalne go zabija. Pełen materiał udostępniony przez twórców znajduje się na dole wiadomości.