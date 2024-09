Mortal Kombat 1: Khaos Reigns na premierowym i całkiem brutalnym zwiastunie

Fabularny dodatek do najnowszej odsłony serii Mortal Kombat zadebiutuje już w przyszłym tygodniu.

Udostępniony przez NetherRealm Studios trailer pokazuje m.in. pierwsze spotkania Havika i Liu Kanga . W materiale pojawiają się też nowe grywalne postacie, takie jak Cryax, Sektor, Noob Saibot, T-1000, Conan Barbarzyńca i Ghostaface, które trafią do gry w ramach Zestawu Kombat 1. Nie zabrakło też miejsca na Animality, czyli brutalne wykończenia z udziałem zwierząt, którymi będą mogli cieszyć się wszyscy gracze dzięki darmowej aktualizacji.

Nieco ponad tydzień temu mieliśmy okazję zobaczyć nowy zwiastun Mortal Kombat 1: Khaos Reigns prezentujący umiejętności Noob Saibota . Premiera fabularnego dodatku do ostatniej odsłony serii Mortal Kombat zbliża się natomiast wielkimi krokami. Dlatego też NetherRealm Studios pokazać graczom premierowy zwiastun wspomnianego rozszerzenia.

Mortal Kombat 1: Khaos Reigns rozszerza Erę Liu Kanga o nową kampanię fabularną i zupełnie nowe wrażenia filmowe. Odkryj, jak Liu Kang zbiera swoich bohaterów i pokłada wiarę w swoich wrogach, walcząc z bezwzględnym Tytanem Havikiem, który grozi pogrążeniem królestw w chaosie. Jeśli zawiodą, Nowa Era zostanie zredukowana do anarchii – czytamy na oficjalnej stronie gry.

Na koniec warto przypomnieć, że premiera Mortal Kombat 1: Khaos Reigns zaplanowana jest na 24 września 2024 roku, czyli w najbliższy wtorek. Dodatek dostępny będzie na PC, a także konsolach PlayStation 5, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat podstawowej wersji gry, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Mortal Kombat 1 - od początku nie zawsze znaczy od zera…