Ghost wprowadza "Skeleta" do Robloxa. Frater Imperator nowym bossem w grze Rushed Out

Zespół Ghost ogłosił wyjątkową współpracę z platformą Roblox, w ramach której ich były frontman Frater Imperator trafił do minigry Rushed Out.

Na początku kwietnia Ghost wydali swój szósty album zatytułowany „Skeleta”, a z okazji premiery postanowili wejść do wirtualnego świata Roblox . Spodziewalibyście się, że takie połączenie kiedyś nastąpi?

Z radością informujemy, że zespół odpowiedzialny za grę Rushed Out zatrudnił nowego bossa – Fratera Imperatora! Wypełnij swoje zadania albo ryzykuj wydaleniem z Ministerstwa. Czy przetrwasz pracę dla Cardi?”

Rushed Out to horrorowa gra typu escape room, której akcja toczy się w biurze. Oficjalny opis brzmi:

To tylko symulator pracy biurowej, w którym musisz udawać, że pracujesz, jednocześnie planując ucieczkę... ale czy uda ci się uciec, zanim dopadnie cię Menadżer?

Wydarzenie rozpoczęło się 29 kwietnia i potrwa do 13 maja. Choć nie zostało to oficjalnie potwierdzone, wszystko wskazuje na to, że w grze głosu Fraterowi Imperatorowi użycza Tobias Forge, lider zespołu Ghost.

Reakcje fanów są mieszane, ale pełne entuzjazmu:

Nie wierzę, że to właśnie to skłoni mnie do zagrania w Roblox po latach unikania tej gry.

To przezabawne. Kolejny sposób, by przyciągnąć ludzi do Ghost.