Ghost Trick: Phantom Detective dostępne w eShop za pół ceny

Do 6 października w Nintendo eShop można kupić Ghost Trick: Phantom Detective z 50% zniżką. Tytuł dostępny jest w cenie 67 zł i oferuje unikalną, humorystyczną przygodę z zagadkami i nietypową mechaniką rozgrywki.

Ghost Trick: Phantom Detective – oferta w Nintendo eShop

Promocja obejmuje pełną wersję gry, a rabat obowiązuje wyłącznie do 6 października. To dobra okazja, aby wzbogacić swoją kolekcję o nietypową grę przygodową, która łączy zagadki logiczne z unikalnym humorem i ciekawą fabułą.