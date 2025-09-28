Ghost Trick: Phantom Detective dostępne w eShop za pół ceny

Ghost Trick: Phantom Detective – oferta w Nintendo eShop
Promocja obejmuje pełną wersję gry, a rabat obowiązuje wyłącznie do 6 października. To dobra okazja, aby wzbogacić swoją kolekcję o nietypową grę przygodową, która łączy zagadki logiczne z unikalnym humorem i ciekawą fabułą.
Rozwiąż tajemnicę własnego morderstwa w tej nietuzinkowej i pełnej zagadek klasycznej grze – teraz dostępnej w wersji HD!
BANG! Po spowitym mrokiem mieście niesie się dźwięk wystrzału. Jednak koniec jednego życia jest początkiem innej opowieści… Sissel budzi się w postaci ducha i uświadamia sobie, że stracił nie tylko życie, ale i pamięć. „Kim ja jestem? Kto mnie zabił i dlaczego?”. Do wschodu słońca, który wiąże się z nadejściem wiecznego zapomnienia, zostało tylko kilka godzin – Sissel musi więc szybko rozwikłać zagadkę własnego morderstwa. Zaczyna od detektywa, który mógł być świadkiem tej zbrodni… Używając mocy umarłych, możesz opętywać obiekty i manipulować nimi, a nawet cofać czas, aby rozwiązać trudne łamigłówki w ramach historii pełnej specyficznego humoru i urzekających postaci.
Długo wyczekiwany remaster HD klasycznej gry logicznej Ghost Trick: Phantom Detective, której reżyserem jest Shu Takumi, twórca serii Ace Attorney, charakteryzuje się ulepszoną oprawą wizualną i dźwiękową. Delektuj się nowymi aranżacjami muzycznymi autorstwa uznanego kompozytora ścieżki dźwiękowej gry Great Ace Attorney, Yasumasy Kitagawy – są one w pełni zsynchronizowane z oryginalną muzyką, dzięki czemu podczas rozgrywki możesz w dowolnej chwili przełączać się między różnymi wersjami utworów. Dostępna jest też nowa galeria grafik i muzyki. To nie żadna sztuczka – to najlepsza wersja klasycznej gry przygodowej pełnej tajemnic i zagadek do rozwiązania!
