Ghost pokazuje nowe stroje Nameless Ghouls. Zobaczcie klip do utworu „Lachryma”

Na zdjęciu promocyjnym z 2025 roku da się już zauważyć zarys ich nowego wizerunku, ale dopiero klip ujawnia szczegóły. Stroje przypominają czarne, błyszczące szkielety, a sam Papa V Perpetua ma zmieniony wygląd. Jego nowa maska pozwala na lepsze ukazanie mimiki Tobiasa Forge’a, co nadaje postaci bardziej ekspresyjnego charakteru. Choć sam utwór brzmi dość melodyjnie, tak sam teledysk zachowuje dość mroczny klimat.

Fani raczej pozytywnie reagują na zmiany w Ghost. Jeden ze słuchaczy napisał na Reddicie:

Szczerze? Nie byłem przekonany do tych strojów po sesjach zdjęciowych i klipie do Satanized, ale po zobaczeniu ich w akcji — kupuję to w pełni.

Inny fan z kolei dodał nieco więcej w temacie:

Uwielbiam ten celowo kampowy, trochę tandetny klimat. Jako fan horrorów z lat 60. i 70., doceniam głupkowate kapelusze i szeleszczące materiały — to klasyka gatunku i myślę, że właśnie to mocno wpłynęło na nową erę Ghost. Ten tekturowy plan zdjęciowy to dosłowny ukłon w stronę tamtej epoki. Wystarczy spojrzeć na absurdalne filmy o Draculi z tamtych lat albo na serial Dark Shadows. Uwielbiam to. To coś nowego i świeżego — miła odmiana od powtarzalności.