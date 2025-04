Ghost of Yotei z datą premiery. Yotei Six przedstawione na najnowszym zwiastunie

Akcja Ghost of Yotei rozgrywa się na terenie Ezo, dawnej nazwy Hokkaido. Atsu ocalała tam z masakry, a teraz rozpoczyna samotne polowanie na ludzi odpowiedzialnych za śmierć jej rodziny. Wciąż korzysta ona z katany, potrafi również walczyć dwoma ostrzami jednocześnie oraz używać nowych broni, jak kusarigama czy włócznia. Powróci też znany z poprzedniej części hak z liną, a towarzyszący bohaterce wilk również wspomoże ją w walce.

Zgodnie z dzisiejszymi domysłami , Sony wraz Sucker Punch ogłosili datę premiery Ghost of Yotei - kontynuacja docenionego Ghost of Tsushima trafi na rynek 2 października 2025 roku. Wraz z informacją opublikowano także zwiastun przedstawiający bohaterkę Atsu oraz cel jej wędrówki: zemstę na szóstce bandytów znanych jako Yotei Six.

Zwiastun Ghost of Yotei kończy się ujęciem Atsu wracającej do domu - sugerując retrospekcję lub kluczowy moment, który wyjaśni motywy działań Yotei Six.