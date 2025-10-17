Ghost of Yotei w pudełkowym wydaniu na PS5 za 285 zł w Empiku

W Empiku pojawiła się dobra oferta dla chętnych na zakup nowej produkcji Sucker Punch. Ghost of Yotei w pudełkowym wydaniu na PS5 jest bowiem dostępne w promocyjnej cenie. Za grę zapłacimy 285 zł.
Ghost of Yotei w niższej cenie. Gra na PS5 w promocji w Empiku
Pojawiła się dobra okazja, by uzupełnić bibliotekę gier o najnowszy tytuł od Sucker Punch. Wydanie fizyczne Ghost of Yotei na PlayStation 5 dostępne jest w cenie 285 zł. Oferta znajduje się na stronie Empiku.
- Ghost of Yotei (PS5) – 285 zł w Empiku
Ghost of Yōtei to zupełnie nowa historia, która przenosi nas na daleką północ Japonii w czasy siedemnastego wieku – sporo po wydarzeniach znanych z Ghost of Tsushima. Główną bohaterką jest Atsu – samotna najemniczka z przeszłością, która nie daje o sobie zapomnieć. Po latach od tragedii, jaka odebrała jej rodzinę, rusza tropem grupy morderców. Jej ścieżka prowadzi przez dzikie obszary wyspy Ezo, gdzie czeka na nią znacznie więcej niż tylko rachunek krzywd do wyrównania.
Ghost of Yōtei to gra przygodowa nastawiona na eksplorację, dynamiczną walkę i rozwój postaci. Do dyspozycji masz otwarty świat pełen kontrastów – od łąk i lasów po śnieżne szczyty i nieodkryte tereny – który przemierzasz pieszo albo konno. To gra, która łączy piękno otwartego świata z satysfakcjonującą mechaniką walki – a wszystko to w unikalnym klimacie Japonii. Nie potrzebujesz znajomości poprzednich części – to osobna historia z własnym rytmem i bohaterką.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!