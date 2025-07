Dobre wieści dla fanów Mass Effecta. Serial od Amazona współtworzy zespół odpowiedzialny za sukces Fallouta

Scott Farris od ponad dekady pracuje w Amazonie i był jednym z pierwszych członków zespołu odpowiedzialnego za seriale fabularne. Pomagał uruchomić takie produkcje jak The Man in the High Castle, The Marvelous Mrs. Maisel oraz Jack Ryan. Największym sukcesem ostatnich lat był jednak Fallout, który według Farrisa stał się najbardziej kasowym serialem w historii studia, zdobywając 16 nominacji do nagród Emmy za pierwszy sezon. Oprócz Mass Effecta, Farris nadzoruje również m.in. adaptację Carrie Stephena Kinga z Mikiem Flanaganem oraz serial Fourth Wing na podstawie bestsellerowej serii romantasy.

Miesiąc temu ogłoszono także, że Doug Jung, znany m.in. ze scenariusza do Star Trek: Beyond oraz serialu Chief of War, dołączył do projektu jako showrunner. Choć szczegóły fabuły wciąż są owiane tajemnicą, fani nie zapomnieli o spekulacjach z 2021 roku, kiedy Henry Cavill został przyłapany z dokumentem zawierającym rzekomo materiały związane z Mass Effectem. Aktor później przyznał, że chętnie zaangażowałby się w projekt, choć dziś wiadomo już, że jest związany z inną produkcją Amazona, a mianowicie z adaptacją Warhammera 40K.

Premiera serialu nie została jeszcze zapowiedziana, ale wszystko wskazuje na to, że Amazon planuje uczynić z Mass Effecta kolejny serialowy hit na miarę Fallouta. Tymczasem fani postapokaliptycznej adaptacji mogą się szykować na drugi sezon, do którego zakończono już zdjęcia. Walton Goggins zapewnił, że nowy sezon przebije pierwszy. Do obsady dołączyli Kumail Nanjiani jako wysoki rangą członek Bractwa Stali oraz Macaulay Culkin jako szalony geniusz.