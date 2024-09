Ghost of Tsushima ze świetną sprzedażą. Sony dzieli się aktualnym wynikiem

Po tytuł sięgnęła już masa graczy na całym świecie.

Pokaz State of Play przyniósł świetnie wieści dla fanów Ghost of Tsushima. Zapowiedziano bowiem kontynuację gry zatytułowaną Ghost of Yōtei, ukazując również pierwszy zwiastun produkcji. W rozmowie dla New York Times Sony zdradziło także, jaki jest aktualny wynik sprzedażowy pierwszej odsłony cyklu.

Ghost of Tsushima sprzedane w ponad 13 milionach egzemplarzy na całym świecie Jak wspomnieliśmy powyżej, podczas State of Play pojawiła się prawdziwa bomba – zapowiedź Ghost of Yōtei. Tytuł ukazać się ma w 2025 roku na PlayStation 5, lecz dokładna data premiery pozostaje na ten moment tajemnicą. To jednak nie koniec wieści ze strony Sony i Sucker Punch. Jak podaje New York Times, pierwsza odsłona serii, czyli Ghost of Tsushima, sprzedała się w liczbie ponad 13 milionów egzemplarzy na całym świecie. Warto przy okazji przypomnieć, że w listopadzie 2020 roku mowa była o 5 milionach, natomiast w styczniu 2022 roku – 8 milionach. Na początku tego roku gra trafiła na komputery osobiste, lądując wśród bestsellerów na platformie Steam. W czasie podboju na wschodzie w drugiej połowie XIII wieku mongolskie imperium rozgromiło całe państwa. Tylko Cuszima dzieli potężną mongolską flotę dowodzoną przez bezwzględnego, przebiegłego Khotun-chana od głównej wyspy Japonii. Gdy wyspa przyjmuje na siebie gniew pierwszej fali Mongołów, dzielny samuraj Jin Sakai postanawia stawić im opór. Jako jeden z ostatnich przedstawicieli swego klanu pragnie zrobić wszystko, aby ochronić swój lud i ocalić ojczyznę. W tym celu będzie musiał porzucić samurajskie tradycje, które go ukształtowały, i stworzyć własną drogę – drogę Ducha, tym samym wypowiadając najeźdźcom niekonwencjonalną wojnę o wolność Cuszimy. – głosi opis gry.

GramTV przedstawia:

Patrycja Pietrowska ​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.