Ghost of Tsushima z niespodziewaną aktualizacją na PC. Update rozdziela kampanię i tryb Legends

Fani Ghost of Tsushima otrzymali niespodziewaną aktualizację gry na PC. Tytuł został między innymi zweryfikowany jako w pełni kompatybilny ze Steam Deck, jednak wyłącznie w trybie single-player. Oprócz zmian mających na celu wsparcie przenośnej rozgrywki, aktualizacja wprowadziła istotną modyfikację w dostępie do zawartości.

Nowa aktualizacja Ghost of Tsushima oddziela tryb Legends od kampanii fabularnej

Dotychczas zintegrowany z grą tryb online Legends został teraz oddzielony od głównej kampanii fabularnej. Tryb multiplayer Ghost of Tsushima: Legends funkcjonuje obecnie jako oddzielny pakiet DLC. Gracze, którzy są już właścicielami edycji Director's Cut, mogą pobrać ten dodatek bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Choć kampania dla pojedynczego gracza nie wymaga posiadania konta PlayStation Network, to rozgrywka w Legends nadal jest uzależniona od posiadania aktywnego konta PSN.