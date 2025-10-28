Ghost of Tsushima z niespodziewaną aktualizacją na PC. Update rozdziela kampanię i tryb Legends

Gra została zweryfikowana jako w pełni kompatybilna ze Steam Deck.
Fani Ghost of Tsushima otrzymali niespodziewaną aktualizację gry na PC. Tytuł został między innymi zweryfikowany jako w pełni kompatybilny ze Steam Deck, jednak wyłącznie w trybie single-player. Oprócz zmian mających na celu wsparcie przenośnej rozgrywki, aktualizacja wprowadziła istotną modyfikację w dostępie do zawartości.
Nowa aktualizacja Ghost of Tsushima oddziela tryb Legends od kampanii fabularnej
Dotychczas zintegrowany z grą tryb online Legends został teraz oddzielony od głównej kampanii fabularnej. Tryb multiplayer Ghost of Tsushima: Legends funkcjonuje obecnie jako oddzielny pakiet DLC. Gracze, którzy są już właścicielami edycji Director's Cut, mogą pobrać ten dodatek bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Choć kampania dla pojedynczego gracza nie wymaga posiadania konta PlayStation Network, to rozgrywka w Legends nadal jest uzależniona od posiadania aktywnego konta PSN.
Aktualizacja opatrzona numerem 8 przyniosła również usprawnienia techniczne dla portu PC. Zaktualizowano AMD FidelityFX Super Resolution do wersji 3.1.4, a gracze posiadający karty graficzne z serii AMD Radeon RX 9000, takie jak na przykład Radeon RX 9060 XT, otrzymali możliwość wymuszenia użycia technologii FSR 4 bezpośrednio poprzez oprogramowanie sterownika AMD.
Wśród innych poprawek wprowadzonych w Łatce 8 znajdują się optymalizacje dotyczące ogólnej wydajności i stabilności. Zgłoszony wcześniej błąd audio, który pojawiał się u niektórych graczy podczas misji Eternal Blue Sky, został rozwiązany. Naprawiono także błąd powodujący awarię gry, który był związany z funkcją Steam Input.
