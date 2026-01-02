Ghost of Tsushima spotyka Sekiro? 15 minut rozgrywki robi wrażenie

Ambitne ARPG z Chin zachwyca klimatem, ale projekt został tymczasowo wstrzymany

Produkcja studia Yunuo Interactive od pierwszych minut przyciąga uwagę wymagających fan ów gier akcji. Mohist: Dengling Hill czerpie inspiracje z japońskich hitów, ale osadza je w realiach schyłkowego okresu dynastii Qin, oferując świeże spojrzenie na gatunek.

Do sieci trafiło 15-minutowe demo Mohist: Dengling Hill, ambitnego ARPG, które łączy precyzyjny system walki z historycznym rozmachem rodem z Ghost of Tsushima.

Gracz wciela się w ucznia szkoły mohistycznej, próbuj ącego odnaleźć swoje miejsce w świecie pogrążonym w chaosie. Twórcy celowali w około 20-godzinną przygodę ARPG, opartą na wymagającej, bezkompromisowej walce i realistycznym podejściu do starć. Zaprezentowane demo, będące efektem rocznej pracy niewielkiego zespołu, pokazuje surową, ale obiecującą rozgrywkę oraz wyraźną dbałość o klimat i estetykę wuxia.

Niestety, Yunuo Interactive otwarcie przyznało, że skala projektu przerosła możliwości debiutującego studia. Brak środków i zasobów sprawił, że prace nad Mohist: Dengling Hill zostały tymczasowo zawieszone. Zespół planuje skupić się na mniejszym tytule, który pozwoli zdobyć doświadczenie i stabilność.

Choć decyzja jest rozczarowująca dla graczy, szczerość twórców i zaprezentowany potencjał sprawiają, że do świata Mohist warto będzie wrócić, jeśli projekt doczeka się drugiej szansy.