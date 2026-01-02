Zaloguj się lub Zarejestruj

Ghost of Tsushima spotyka Sekiro? 15 minut rozgrywki robi wrażenie

Mikołaj Berlik
2026/01/02 15:00
0
0

Ambitne ARPG z Chin zachwyca klimatem, ale projekt został tymczasowo wstrzymany

Do sieci trafiło 15-minutowe demo Mohist: Dengling Hill, ambitnego ARPG, które łączy precyzyjny system walki z historycznym rozmachem rodem z Ghost of Tsushima.

Mohist: Dengling Hill

Mohist: Dengling Hill – ambitna wizja wuxia

Produkcja studia Yunuo Interactive od pierwszych minut przyciąga uwagę wymagających fanów gier akcji. Mohist: Dengling Hill czerpie inspiracje z japońskich hitów, ale osadza je w realiach schyłkowego okresu dynastii Qin, oferując świeże spojrzenie na gatunek.

Gracz wciela się w ucznia szkoły mohistycznej, próbującego odnaleźć swoje miejsce w świecie pogrążonym w chaosie. Twórcy celowali w około 20-godzinną przygodę ARPG, opartą na wymagającej, bezkompromisowej walce i realistycznym podejściu do starć. Zaprezentowane demo, będące efektem rocznej pracy niewielkiego zespołu, pokazuje surową, ale obiecującą rozgrywkę oraz wyraźną dbałość o klimat i estetykę wuxia.

GramTV przedstawia:

Niestety, Yunuo Interactive otwarcie przyznało, że skala projektu przerosła możliwości debiutującego studia. Brak środków i zasobów sprawił, że prace nad Mohist: Dengling Hill zostały tymczasowo zawieszone. Zespół planuje skupić się na mniejszym tytule, który pozwoli zdobyć doświadczenie i stabilność.

Choć decyzja jest rozczarowująca dla graczy, szczerość twórców i zaprezentowany potencjał sprawiają, że do świata Mohist warto będzie wrócić, jeśli projekt doczeka się drugiej szansy.

Tagi:

News
PC
zwiastun
demo
RPG
rozgrywka
PlayStation 5
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112