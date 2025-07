Ghost of Tsushima ma już 5 lat. Na fanów PlayStation czeka urodzinowy prezent

W zeszłym tygodniu podczas prezentacji State of Play mieliśmy okazję zobaczyć pierwszy gameplay z Ghost of Yotei. Dzisiaj natomiast mija dokładnie 5 lat od premiery Ghost of Tsushima. Deweloperzy ze studia Sucker Punch nie przeszli obok tego faktu obojętnie i przygotowali mały prezent dla wszystkich fanów przygód Jina Sakai.

Sucker Punch przygotowało prezent z okazji 5. rocznicy premiery Ghost of Tsushima

Twórcy Ghost of Tsushima postanowili uczcić 5. rocznicę premiery wspomnianej produkcji zestawem awatarów. Niespodzianka skierowana jest do wszystkich użytkowników PlayStation 4 i PlayStation 5. Jeśli chcecie odebrać prezent od deweloperów ze studia Sucker Punch, to wystarczy, że odwiedzicie PlayStation Store, zalogujecie się na swoje konto PSN i zrealizujecie kod: 9M9T-ND7G-7H2A.