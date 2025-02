Gex Trilogy zadebiutuje latem 2025 roku – nowy zwiastun potwierdza premierę

Seria Gex, opracowana przez Crystal Dynamics, to jedna z najbardziej rozpoznawalnych platformówek lat 90. Pierwsza gra, Gex z 1995, była klasyczną platformówką 2D, a jej kontynuacje, Gex: Enter the Gecko i Gex 3: Deep Cover Gecko, przeniosły rozgrywkę w pełne 3D, oferując światy inspirowane popkulturą. Powrót charyzmatycznego gekona to gratka dla fanów retro-gamingu i świetna okazja, by nowe pokolenie graczy mogło poznać tę wyjątkową serię. Warto zwrócić uwagę, że twórcy nie poprawiali grafiki - nowe wydanie nie ma więc charakteru remastera, a jest raczej zachętą do powrotu do przeszłości.