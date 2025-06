Gex Trilogy świętuje sukces. Europejscy fani dostają wyczekiwaną funkcję

Z okazji wspomnianego sukcesu Gex Trilogy, wydawca Limited Run Games ogłosił dodanie brakującej funkcji dźwiękowej, na którą od dawna czekali europejscy gracze.

Gex Trilogy okazało się sukcesem

Gex Trilogy to kolekcja trzech gier studia Crystal Dynamics: klasycznego dwuwymiarowego Gex z 1995 roku (PS1) oraz jego dwóch trójwymiarowych kontynuacji Gex: Enter the Gecko (1998) i Gex 3: Deep Cover Gecko (1999). Choć nie jest to pełny remaster, zestaw oferuje nowoczesne udogodnienia, takie jak natywne wsparcie szerokiego ekranu, możliwość zapisywania stanu gry w dowolnym momencie, funkcję przewijania rozgrywki oraz dodatki w postaci grafik i archiwalnych materiałów.