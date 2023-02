Geralt z Rivii już dostępny w karnecie bojowym Fortnite

Mamy interesujące wieści dla graczy Fortnite. Epic Games zachęca do odblokowania bohatera w ramach karnetu bojowego przeznaczonego dla sezonu 1 rozdziału 4. Jeśli chcecie zdobyć strój Geralta i inne ciekawe przedmioty, to twórcy przygotowali dla Was kilka wyzwań.

Geralt z Rivii w Fortnite

Na wstępie warto wspomnieć, że strona 1 zadań jest już dostępna, a strona 2 pojawi się 28 lutego, wraz z aktualizacją 23.50. Oto lista wyzwań, którą trzeba ukończyć w pierwszej kolejności: