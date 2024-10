Geralt z nowym mieczem w 4. sezonie Wiedźmina. Tak wygląda Regis i Zoltan w serialu Netflixa

Zakończył się kolejny etap prac na planie Wiedźmina. Tym razem ekipa kręciła sceny w Walii, a my mieliśmy niedawno okazję zobaczyć, jak będzie się prezentowała nowa wersja zbroi Nilfgaardu. Tym razem serwis Redanian Intelligence podzielił się nowymi zdjęciami z planu, które przedstawiają głównych bohaterów czwartego sezonu. Oprócz kolejnego spojrzenia na Liama Hemswortha w roli Geralta, możemy także lepiej przyjrzeć się Laurence’owi Fishbourne’owi w roli wampira Regisa, a także po raz pierwszy zobaczyć Danny’ego Woodburna jako krasnoluda Zoltana Chivaya.

Na zdjęciach możemy również zobaczyć Eamona Farrena, który powrócił do roli Cahira, a także Meng’er Zhang, która już w poprzednim sezonie wcieliła się w elfkę Milvę. Wśród drużyny Geralta brakuje Joey’a Batey’a, który wciela się w Jaskra. Najwidoczniej aktor nie brał udziału w tej scenie, która wyraźnie pochodzi z bitwy na pewnym moście między dwiema wrogimi armiami, na co wskazują wbite w statek strzały. Dla Geralta będzie to istotne wydarzenie w jego przygodzie poszukiwań Ciri.